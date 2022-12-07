大S被揪出 刷前夫汪小菲的卡幫新婚夫買鞋

汪小菲與大S。（取材自微博）

大S被指刷汪小菲卡買具俊曄鞋子。（取材自微博）

大S （徐熙媛）日前反擊前夫汪小菲 ，公開自己的買房明細以及汪小菲向自己借錢的借據，汪小菲爆氣還原借錢始末，甚至指控大S刷自己信用卡 狂買上百萬台幣的衣服飾品等明細，再度掀起一波戰爭；有眼尖網友發現，大S現任丈夫具俊曄有雙黑色鞋子，疑似就在大S的刷卡清單中，質疑：「新婚老公的鞋子也讓前夫埋單？」但有網友舉出離婚協議中的內容，認為大S行為挺合理的。

ETtoday報導，微博有眼尖網友發現，汪小菲公布大S刷卡的清單中，有一雙要價上萬元台幣的黑色男鞋，被指出具俊曄曾穿上這雙鞋上台演出，引發不小爭議，不少網友砲轟，「新婚老公的鞋子也讓前夫買單？可真是難堪」，但也有網友替大S抱屈，「大S給老公買鞋，不一定是他吃軟飯開口要的，妻子有心要送，具也沒有拒絕的理由。」

也有人舉出大S在離婚協議中的第五點，寫明：「相對人（汪小菲）聲明及保證不停用該張附卡，並依每期金額現有習慣之日常生活開支，於每期金額清償到期日前，代為支付信用卡費。」意即這些錢本來就屬於大S，大S要如何使用這筆錢，自然都是符合協議內容。