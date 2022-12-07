我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可「居家隔離」

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

大S被揪出 刷前夫汪小菲的卡幫新婚夫買鞋

娛樂新聞組╱綜合報導
汪小菲與大S。（取材自微博）
汪小菲與大S。（取材自微博）

大S被指刷汪小菲卡買具俊曄鞋子。（取材自微博）
大S被指刷汪小菲卡買具俊曄鞋子。（取材自微博）

大S（徐熙媛）日前反擊前夫汪小菲，公開自己的買房明細以及汪小菲向自己借錢的借據，汪小菲爆氣還原借錢始末，甚至指控大S刷自己信用卡狂買上百萬台幣的衣服飾品等明細，再度掀起一波戰爭；有眼尖網友發現，大S現任丈夫具俊曄有雙黑色鞋子，疑似就在大S的刷卡清單中，質疑：「新婚老公的鞋子也讓前夫埋單？」但有網友舉出離婚協議中的內容，認為大S行為挺合理的。

ETtoday報導，微博有眼尖網友發現，汪小菲公布大S刷卡的清單中，有一雙要價上萬元台幣的黑色男鞋，被指出具俊曄曾穿上這雙鞋上台演出，引發不小爭議，不少網友砲轟，「新婚老公的鞋子也讓前夫買單？可真是難堪」，但也有網友替大S抱屈，「大S給老公買鞋，不一定是他吃軟飯開口要的，妻子有心要送，具也沒有拒絕的理由。」

也有人舉出大S在離婚協議中的第五點，寫明：「相對人（汪小菲）聲明及保證不停用該張附卡，並依每期金額現有習慣之日常生活開支，於每期金額清償到期日前，代為支付信用卡費。」意即這些錢本來就屬於大S，大S要如何使用這筆錢，自然都是符合協議內容。

大S和汪小菲因金錢糾葛互相開撕，沒想到小S老公許雅鈞也衝上微博熱搜，有網紅曝光一段約9秒鐘的影片，場景似乎是在夜店，而影片中男子疑似是許雅鈞，另一名長髮女子摸上了許雅鈞的手臂，網紅調侃「她老公真的好愛玩啊」，影片曝光後引發熱議。

大S被指刷汪小菲卡買具俊曄鞋子。（取材自微博）
大S被指刷汪小菲卡買具俊曄鞋子。（取材自微博）

大S 汪小菲 信用卡

上一則

甘願當情婦？關之琳舊片被挖出 驚吐：什麼都試過

延伸閱讀

遭張蘭開戰扯「明白人」 王偉忠收大S道歉訊息曝光

遭張蘭開戰扯「明白人」 王偉忠收大S道歉訊息曝光
律師：汪小菲賴帳、帶風向 大S離婚吃大虧

律師：汪小菲賴帳、帶風向 大S離婚吃大虧
汪小菲駁大S欠錢指控 「賣畫還貸」恐遭中國官方查稅

汪小菲駁大S欠錢指控 「賣畫還貸」恐遭中國官方查稅
張穎穎罵張蘭惡心截圖瘋傳 汪小菲護愛：追究法律責任

張穎穎罵張蘭惡心截圖瘋傳 汪小菲護愛：追究法律責任

熱門新聞

林青霞分享書寫過程。（記者沈昱嘉／攝影）

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

2022-12-04 07:07
吳亦凡去年涉性侵遭逮。（取材自微博）

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

2022-12-06 00:29
汪小菲與大S。（取材自微博）

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

2022-12-03 07:53
汪雨（右）曾和趙薇傳出緋聞。（取材自微博）

京城四少全出事… 破產、坐牢、離婚 輪到汪小菲挨告

2022-12-05 02:30
汪小菲（左）與大S二度開撕。（取材自微博）

遭酸「婚內出軌得性病」 汪小菲二度求和大S又秒刪文

2022-12-03 20:31
大S、汪小菲離婚風波持續燒。（取材自微博）

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

2022-12-03 07:52

超人氣

更多 >
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職
直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高
旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取
追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算

追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算