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親密摟肩風衣女 黃秋生喊：最愛是老婆

娛樂新聞組╱綜合報導
金馬影帝黃秋生被爆親密搭肩風衣女。(本報資料照片)
金馬影帝黃秋生被爆親密搭肩風衣女。(本報資料照片)

才剛成為金馬影帝的黃秋生日前被拍到搭肩一名女子，前往導演北村豐晴所開的日式料理店，黃秋生一路與這名女子保持著肢體接觸。對此，黃秋生回應那是合作多年的化妝師，之後他在臉書分享兩人合照，讓大家不用再猜了。

據「鏡週刊」報導，黃秋生在台灣開設演技課程，日前被拍到下課後與一名穿著風衣的女子搭肩前去用餐，搭乘計程車時兩人也是緊靠在一起，看起來兩人很親密，對此，黃秋生回應女子是他合作多年的化妝師，那天因為身體不適，所以有稍微攙扶一下。

據報導，黃秋生成名前就與妻子吳惠貞相識相戀，雖然女方親友多不贊成這樁婚事，但兩人仍於1992年步入禮堂，只不過婚後不久，黃秋生便以「生活習慣不同」及喜好自由為由，與妻子過著分居生活。

對於被拍到跟女子行為親密，黃秋生自認沒有必要澄清，他也坦言最愛的人是老婆無誤，還解釋：「現在都60歲了，老婆要離開你的話，找不到囉！」至於跟風衣女子的關係是什麼？黃秋生的經紀公司回應，「對方是他配合非常多年的化妝師。

黃秋生在臉書分享兩人合照，只見黃秋生手拿著金馬影帝獎座，一樣手搭著女方的肩，還透露「不用猜了，我的化妝師，也是新助手」，也證實化妝師不是台灣人。網友稱讚化妝師很漂亮。

黃秋生 臉書 導演

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