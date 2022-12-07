甘願當情婦？關之琳舊片被挖出 驚吐：什麼都試過

關之琳一直是很多男性心目中的女神。（取材自微博）

有「香江第一美人」稱號的香港 女星關之琳，儘管今年已經60歲，出道超過40年的她，感情生活一直都相當精彩，有過兩段婚姻，甚至不少富商拜倒在她石榴裙下。最近有一段她過去受訪的片段被挖出，影片中她被問到「會不會心甘情願當情婦？」沒想到關之琳竟直言「我什麼都試過」，引起網友熱烈討論，驚呼「好敢說」。

ETtoday報導，關鍵字「早期港星有多敢說」近日衝上微博 熱搜，其中有一段關之琳26歲時受訪的影片被翻出來，當時她被問到「會不會考 慮再婚？」，她表示「暫時沒想過，我覺得一個人蠻開心」，關之琳更提到，她自認每段感情當下自己都很愛對方，但事後回想可能是自己性格不夠安定，「如果結婚我一定很快再離婚」。

接著，主持人又追問「會不會心甘情願當情婦？」，關之琳想了一下後，不諱言地說：「我什麼都試過，已婚未婚都試過，有女朋友的男人我試過，結過婚的男人我也試過，我是想做就做的類型」，但她表示跟已婚的人交往，會顧慮到對方太太的感受，盡量不要被發現「我會珍惜那段時間，但不會有過多期望」，相當大方地說出自己的經驗，不怕被批判。

這段影片立刻引發網友們熱烈討論，大家看法也呈現兩極化，有人認為關之琳「真實不做作，已經強過絕大部分人了」「真是佩服，敢說敢做」；另一派人則認為，「她如果在這個年代出道的話，估計『活不了』三天，因為網路暴力從此退圈」。