戲說從頭／TVB「輕·功」不賣武俠 主打中年追夢

TVB「輕·功」不是武俠片,其實是一部溫情倫理劇。(取材自微博)

由黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼主演的香港 TVB喜劇「輕·功」近日開播,最大亮點是黎耀祥和龔慈恩的再次合作;兩人曾在1996年版「西遊記」中有過交集,一位是觀世音(龔慈恩飾),一位是豬八戒(黎耀祥飾),此次在「輕·功」中兩人則被湊成對,中年才圓夢當夫妻。

綜合媒體報導,光看劇名很多人可能會以為「輕·功」是一部功夫武俠片,但其實「輕·功」是一部溫情倫理片。故事講述一代女星繆妙(龔慈恩飾)自嫁給前武師洪十一(黎耀祥飾)後便息影,過著相夫教子的平凡生活,後來一對兒女洪翊嵐(蔣祖曼飾)、洪翊風(朱敏瀚飾)長大成人,兩夫妻逍遙快活,不料繆妙患上頑疾,洪十一竭盡所能,完成愛妻心願。

報導指出,「輕·功」第一個賣點是演員,近年黎耀祥轉戰內地發展,多拍攝內地劇集,因此黎耀祥在TVB劇已甚少亮相,基本上只有一年一劇,因此要抓緊黎耀祥難得回鍋機會。

其二,「輕·功」由龔慈恩擔綱女主角,她上回當女主角已經是2011年香港電台的「對一屋住家人」,更早期則是1994年台劇 「七俠五義公主逃婚」,所以要看龔慈恩出任女主角真的不容易。

「輕·功」以父母與子女的關係為主軸,旁及鰥夫遇上與妻子相同樣貌的女性,該不該追求?「人到中年,還可以追夢嗎?」是編劇想帶出的另一個主題。

英文劇名「Go With The Float」頗有詩意,解作「隨感覺而行」,與「鰥夫」黎耀祥遇上「妻子的替身」龔慈恩後發生的感情互相呼應,暗示他們要「Go With The Float」,隨感覺而行。