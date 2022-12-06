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戲說從頭／TVB「輕·功」不賣武俠 主打中年追夢

娛樂新聞組╱綜合報導
TVB「輕·功」不是武俠片，其實是一部溫情倫理劇。(取材自微博)
TVB「輕·功」不是武俠片，其實是一部溫情倫理劇。(取材自微博)

由黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼主演的香港TVB喜劇「輕·功」近日開播，最大亮點是黎耀祥和龔慈恩的再次合作；兩人曾在1996年版「西遊記」中有過交集，一位是觀世音(龔慈恩飾)，一位是豬八戒(黎耀祥飾)，此次在「輕·功」中兩人則被湊成對，中年才圓夢當夫妻。

綜合媒體報導，光看劇名很多人可能會以為「輕·功」是一部功夫武俠片，但其實「輕·功」是一部溫情倫理片。故事講述一代女星繆妙(龔慈恩飾)自嫁給前武師洪十一(黎耀祥飾)後便息影，過著相夫教子的平凡生活，後來一對兒女洪翊嵐(蔣祖曼飾)、洪翊風(朱敏瀚飾)長大成人，兩夫妻逍遙快活，不料繆妙患上頑疾，洪十一竭盡所能，完成愛妻心願。

報導指出，「輕·功」第一個賣點是演員，近年黎耀祥轉戰內地發展，多拍攝內地劇集，因此黎耀祥在TVB劇已甚少亮相，基本上只有一年一劇，因此要抓緊黎耀祥難得回鍋機會。

其二，「輕·功」由龔慈恩擔綱女主角，她上回當女主角已經是2011年香港電台的「對一屋住家人」，更早期則是1994年台劇「七俠五義公主逃婚」，所以要看龔慈恩出任女主角真的不容易。

「輕·功」以父母與子女的關係為主軸，旁及鰥夫遇上與妻子相同樣貌的女性，該不該追求？「人到中年，還可以追夢嗎？」是編劇想帶出的另一個主題。

英文劇名「Go With The Float」頗有詩意，解作「隨感覺而行」，與「鰥夫」黎耀祥遇上「妻子的替身」龔慈恩後發生的感情互相呼應，暗示他們要「Go With The Float」，隨感覺而行。

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