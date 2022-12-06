李亞鵬妻曬出遊照 女兒正臉神Copy老爸

李亞鵬女兒(左)被指像極爸爸小時候。(取材自微博)

男星李亞鵬妻子海哈金喜近日在社交平台上分享了一家三口出遊照，首次公開女兒正臉，小朋友天真可愛，眉眼長得十分像李亞鵬。

綜合媒體報導，李亞鵬的小女兒的正臉照一經曝光，緊接著有網友曬出李亞鵬小時候的照片，可見小時候的李亞鵬和女兒的長相非常相似，網友紛紛表示，「這還原度也太高了」、「一個模子刻出來的寶貝」、「小寶寶真可愛」、「幸福滿滿」。

今年立冬，李亞鵬也曾分享一則影片，並貼出與女兒們合照，包括與前妻王菲 所生的女兒李嫣 。影片中，李亞鵬感嘆：「想抓住與女兒的每一次溫情。」並貼出自己與妻子穿著單車服，李亞鵬嘟嘴與女兒玩耍，而老婆海哈金喜抱著女兒面對鏡頭。不過當時女兒正臉還未公開。

報導稱，李亞鵬的妻子海哈金喜是彝族人，比李亞鵬小19歲，曾以模特和演員的身分闖蕩娛樂圈，另曾拿過世界旅遊小姐大賽中國賽區總冠軍和最佳上鏡獎。

2020年11月21日，網路曝出一段李亞鵬表白海哈金喜的視頻，兩人身穿彝族服裝牽手，李亞鵬面帶笑容侃侃而談。