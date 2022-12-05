中名律師為大S撐腰 解析汪小菲帶風向套路「釣出本尊」

大S(右)、汪小菲因離婚贍養費鬧得沸沸揚揚。（取材自臉書）

大S (徐熙媛)和前夫汪小菲 因金錢糾葛，衝突再度浮上檯面，大S出示汪小菲的借據，汪小菲則曬出大S的購物清單，雙方爭執不下，一名大中國律師提出5點精闢見解，直指汪小菲在婚姻存續期間消費大S的明星光環還借錢不還，離了婚自己簽下的協議卻又翻臉不認帳，認為大S根本是吃了大虧，此篇文也釣出大S本人親自回應「明白、清醒、文明、教化！人人都該讀！」

該名中國律師鄧高靜在微博發長文分析大汪到底誰佔理，她認為，汪小菲當初以大S之名開了「S HOTEL」，正是為了利用大S的明星效益，大S也出錢助汪小菲一臂之力，出了名又出了錢，到現在錢沒按時還，酒店未來收益也不歸大S，都這麼虧本了，還要被全網罵是心機綠茶。

而兩人簽定的離婚協議書，承諾給得不少，但履行的時候就各種理由不付，在鄧高靜眼裡看來就是在畫大餅，且離婚協議書寫的是如果大S再婚，汪小菲就不用再支付房子的費用，不過家人的撫養費還是要照付，現在汪小菲拒絕支付撫養費，反而轉移話題說自己不想付電費，誤導大眾以為大S追討的是電費，讓網民攻擊大S。

接下來張蘭在直播間指大S涉及重婚，鄧高靜解釋，只要台灣法院的調解書確定解除兩人的婚姻關係，大中國司法也是認可的，無須再到大中國民政局辦理離婚手續，無論是大中國或台灣法律，大S都不會構成重婚罪，張蘭刻意模糊焦點，讓網友都忘了出軌的其實是汪小菲，並不是大S。

至於汪小菲指大S刷他的卡鉅額消費，鄧高靜指出，除了協議書有註明大S有權刷汪小菲的卡之外，汪小菲的刷卡紀錄和他列出的大S購物清單根本無法對應，且還有刷卡失敗的訊息，但汪小菲刻意引導大眾誤以為大S買的這些都是刷他的卡，讓大S遭到網暴。最後，協議書裡再婚與不再婚適用哪些條款明明都寫得清清楚楚，張蘭卻一再強調大S承諾過不再婚，彷彿大S簽的守寡協定而非離婚協定，讓鄧高靜忍不住反串嘲諷「真是遇到老實人了。」

鄧高靜律師全文：