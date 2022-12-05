中名律師為大S撐腰 解析汪小菲帶風向套路「釣出本尊」
大S(徐熙媛)和前夫汪小菲因金錢糾葛，衝突再度浮上檯面，大S出示汪小菲的借據，汪小菲則曬出大S的購物清單，雙方爭執不下，一名大中國律師提出5點精闢見解，直指汪小菲在婚姻存續期間消費大S的明星光環還借錢不還，離了婚自己簽下的協議卻又翻臉不認帳，認為大S根本是吃了大虧，此篇文也釣出大S本人親自回應「明白、清醒、文明、教化！人人都該讀！」
該名中國律師鄧高靜在微博發長文分析大汪到底誰佔理，她認為，汪小菲當初以大S之名開了「S HOTEL」，正是為了利用大S的明星效益，大S也出錢助汪小菲一臂之力，出了名又出了錢，到現在錢沒按時還，酒店未來收益也不歸大S，都這麼虧本了，還要被全網罵是心機綠茶。
而兩人簽定的離婚協議書，承諾給得不少，但履行的時候就各種理由不付，在鄧高靜眼裡看來就是在畫大餅，且離婚協議書寫的是如果大S再婚，汪小菲就不用再支付房子的費用，不過家人的撫養費還是要照付，現在汪小菲拒絕支付撫養費，反而轉移話題說自己不想付電費，誤導大眾以為大S追討的是電費，讓網民攻擊大S。
接下來張蘭在直播間指大S涉及重婚，鄧高靜解釋，只要台灣法院的調解書確定解除兩人的婚姻關係，大中國司法也是認可的，無須再到大中國民政局辦理離婚手續，無論是大中國或台灣法律，大S都不會構成重婚罪，張蘭刻意模糊焦點，讓網友都忘了出軌的其實是汪小菲，並不是大S。
至於汪小菲指大S刷他的卡鉅額消費，鄧高靜指出，除了協議書有註明大S有權刷汪小菲的卡之外，汪小菲的刷卡紀錄和他列出的大S購物清單根本無法對應，且還有刷卡失敗的訊息，但汪小菲刻意引導大眾誤以為大S買的這些都是刷他的卡，讓大S遭到網暴。最後，協議書裡再婚與不再婚適用哪些條款明明都寫得清清楚楚，張蘭卻一再強調大S承諾過不再婚，彷彿大S簽的守寡協定而非離婚協定，讓鄧高靜忍不住反串嘲諷「真是遇到老實人了。」
鄧高靜律師全文：
欠錢不還的才是真大爺。欠錢不還的還被全網追捧。借幾千萬給他讓他寫個借條都能被全網罵。
以你之名開酒店，是為了用你的明星效益，然後再向你借錢投資酒店，是為了用你的錢投資酒店，錢和名你都出了，但酒店的股份裡沒有你的份，離婚時酒店相關的資產和未來收益也不歸你，借給他投資酒店的錢也沒按時還回來，就這樣你還要被全網罵心機罵綠茶，被他罵不要臉，好像欠錢不還的人是你不是他。
那個離婚調解書也一樣，給你畫了個大餅，從協議上看承諾給的不少，但到履行協議的時候就各種理由不付，你依法起訴維權，然後你就被他罵被他媽媽罵被全網罵，好像欠錢不付的人是你不是他。
那個離婚調解書，是在法院主持下，雙方及雙方律師在場的情形下簽署的，自雙方簽字時起就具備法律效力，和法院判決書具有同等法律效力，裡邊也寫清楚了如果你再婚或者與男友同居，他不再支付房子裡的電費，他要付的是孩子的撫養費和孩子相關的費用，他拒絕按協議約定支付孩子撫養費，你向法院申請強制執行，要求他支付孩子的撫養費，結果他在網上說不想付電費，引導輿論認為你是在追討電費，引導輿論網爆你，他媽媽還利用攻擊你直播賣貨撈快錢，還說你才是心機女你才是綠茶，好像欠錢不付的人是你不是他。
你在臺灣法院起訴離婚，法院以調解書的方式確定雙方解除婚姻關係，然後你在臺灣再婚完全合法，臺灣法院調解書確定的雙方解除婚姻關係，大中國司法也是認可的，即便沒在大中國法院申請司法認可，也不影響你們已經解除婚姻關係的事實，有法院調解書確定雙方解除婚姻關係的前提下，不在大中國民政部門領離婚證更不妨礙你們已經解除婚姻關係的事實，就像在大中國離婚，法院判決或調解離婚的，也無需再去民政部門登記離婚，法院判決書或調解書就是離婚證明，無論是依據大中國法律還是臺灣法律，你都不會構成重婚罪。但是，他媽媽還在直播間說你涉嫌重婚罪，引導網友對你進行犯罪攻擊，像是婚內出軌的人是你不是他。
離婚調解書裡寫清楚了你有權刷那張信用卡維持你的消費習慣，而且這個條款沒有再婚限制，那個信用卡刷卡記錄和你購買的服飾首飾的金額也並沒有一一對應，但是他把信用卡刷卡記錄和你購買服飾首飾的記錄一起發出來，引導輿論認為你買的服飾首飾都是刷那張信用卡，再次升級對你的網爆，像是把信用卡停了（刷卡失敗）不讓對方依法院調解書刷卡的人是你不是他。
離婚調解書裡，對於哪些條款適用再婚限制，哪些條款不適用再婚限制，都寫得清清楚楚，但是他媽媽卻一直在直播間說你承諾過不再婚，像是你簽的不是離婚協定是守寡協定。
婚姻關係存續期間消費你的明星效益，問你借錢，婚內出軌，離婚調解書給你畫大餅，離婚後引導網友對你一家進行網爆，你真是遇到老實人了。
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