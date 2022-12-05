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趙麗穎「風吹半夏」變女強人拚事業 還原90年代風貌

編譯中心／綜合報導
趙麗穎（中）在「風吹半夏」中飾演女強人許半夏。（取材自微博）
趙麗穎（中）在「風吹半夏」中飾演女強人許半夏。（取材自微博）

現實題材劇「風吹半夏」正在熱播，這部劇講述90年代中小企業主在鋼鐵行業拼搏奮鬥的故事。趙麗穎飾演女強人許半夏，感情周旋在是安、李光潔、歐豪間，她憑著一己女流之力，在男人堆中殺出重圍。

北京日報報導，「風吹半夏」根據阿耐的小說「不得往生」改編，阿耐此前被改編的作品還包括了「大江大河」、「都挺好」，幾乎每部都是現實題材的精品力作。

總製片人戴瑩認為，「風吹半夏」通過許半夏的視角，把鋼鐵行業中的國企、民營企業、私人企業等各色群體的生存百態展示出來，「他們是怎麼去擁抱機遇、迎接變化，他們的痛苦掙扎和奮發向上，都講述得特別透徹。」

導演傅東育透露，之所以決定挑戰阿耐的這本小說，也是內心對於講述90年代時代風貌的渴望，「故事講述的許半夏的年代，主要是從1996年到2002年這六年，其實也是我們這批人自己的青春和奮鬥時期，我們和許半夏一樣都在各自領域裡共同努力和奮鬥。」

「以創業為主線的群像戲，是我們一開始的定位。要通過群像來展現那個時代，而不單單是一個女性的發家史、奮鬥史，如果僅僅是個人史，我會覺得單薄和蒼白。」傅東育表示，基於這樣的理解，劇中才塑造了性格鮮明的各色人物。

劇中和許半夏一起打拼的「鋼三角」童驍騎和陳宇宙，雖然最初一無所有，但他們機智、靈活又敢於實踐，憑藉著自身的努力和付出完成了從無到有、由小到大的突破。同時，還有以伍建設、馮遇、裘畢正等人為代表的老一輩企業家，他們既是抓住機會、圓夢理想的探索者，也是時代巨變的見證人，他們所呈現的價值選擇和判斷均烙印上了鮮明的時代印記。

劇中也詳細描述「鋼三角」之間的深厚情誼，在這群年輕的創業者群體中，讓人熱血沸騰的勵志感十分充盈。

小說 北京 導演

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