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張穎穎罵張蘭惡心截圖瘋傳 汪小菲護愛：追究法律責任

娛樂新聞組／綜合報導
張穎穎和汪小菲越愛越公開。（取材自微博）
張穎穎和汪小菲越愛越公開。（取材自微博）

汪小菲和前妻大S開戰，女友張穎穎也沒閒著，微博先是流出她發動態說「我也要買買買」，疑似嘲諷大S被傳刷了汪小菲百萬元的信用卡。之後又有疑似張穎穎和友人的對話截圖被公開，她不但痛罵汪小菲的母親張蘭「惡心」，還埋怨汪小菲對她和大S是差別待遇。

在流出的對話截圖中，張穎穎對友人抱怨「還有他那個死m（張蘭），惡心死我了，她是什麼東西，我不怕曝光，隨便吧，得罪我沒有好下場，把他們全都抖出來」，接著又說「圖啥啊我，人家上億房子，我呢？十八線小城市房子」，並大爆粗口，貌似不爽汪小菲只給她不值錢的小城市房產。

網友看了對話截圖感嘆：「汪小菲，有人真心愛過你嗎？」也有人酸：「人家生了兩孩子，還能借錢幾千萬，您呢？」

而張穎穎稍晚在微博發文澄清，稱「從未在本人的朋友圈發布有關『我也要買買買』的言論，同時也從未與他人就『房屋』的話題進行對話，有關人員散布的朋友圈內容及聊天記錄皆為捏造事實，惡意P圖誹謗。」汪小菲也護愛留言「對於這幾個長期惡意誹謗、捏造事實的人，一定要追究他們的法律責任！」

其實，張穎穎跟張蘭的恩怨一言難盡。之前，張蘭控訴大S的同時也不忘嘲諷張穎穎，曾怒罵張穎穎是「臭蟲」。之前汪小菲錄音曝光事件也令張蘭暴怒，隨後有博主稱錄音和曝光的都是張穎穎，兩人疑似積怨難解。

汪小菲 大S 微博

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