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汪小菲駁大S欠錢指控 「賣畫還貸」恐遭中國官方查稅

記者林怡秀、梅衍儂／綜合報導
大S(左)與汪小菲隔空交火，越演越烈。（取材自微博）
大S(左)與汪小菲隔空交火，越演越烈。（取材自微博）

大S徐熙媛）和前夫汪小菲再度互撕，汪小菲也二度發文向大S求和，過沒多久又刪文，還遭中國網友直指他自曝「賣畫換錢」還房貸，此舉恐觸法。

遭前婆婆張蘭一再潑髒水，大S怒發帳戶明細及借據反擊，而汪小菲也公開大S的購物清單與離婚協議，雙方再度互撕。力挺大S的網友在她的IG底下留言暗諷汪小菲：「你婚內出軌還得性病，人家花你100多萬（台幣）是報復性消費，剛好而已。」釣出大S本人按讚並親自回覆「你懂，自此不回了，花錢買那麼多水鬼（指水軍），白費唇舌，套句酸辣粉的話，我們要用法律保護自己。」

汪小菲則在微博喊話，「親愛的徐熙媛和各位博友，我不管妳和這個光頭什麼關係，妳開心就好。但是我不想我們的一切成了談資，真的想結束這一切了。咱們不會也不要傷害對方。就讓一切過去吧，都成風了。」只是他過沒多久又刪文，令網友傻眼。

而汪小菲因不滿遭指豪宅貸款都由女方負擔，自曝「我賣了畫，都匯到妳銀行」，豈料此話一出，遭中國網友指他恐引來稅務局的關切。據悉，中國人外匯額度有限制，每人兌換額度上限5萬美元，境外投資還得經過審核才能取得額度，就算額度獲批准，也不得用於繳納個人房貸；汪小菲若賣畫還貸款，恐涉及法律問題。

汪小菲 大S 徐熙媛

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