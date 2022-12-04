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洪水患難來真的 「天下長河」話題熱

娛樂新聞組／綜合報導
尹昉(左)、黃志忠在「天下長河」中飾演陳潢和靳輔，一生都在治水。(取材自微博)
尹昉(左)、黃志忠在「天下長河」中飾演陳潢和靳輔，一生都在治水。(取材自微博)

由羅晉、尹昉、黃志忠主演的歷史傳奇劇「天下長河」日前收官，該劇首播就拿下衛視收視第一，接著一口氣蟬聯了整整19天衛視黃金時段收視第一。網絡播放量突破13億，上榜熱搜219條，話題話題閱讀量破21億。而在豆瓣開分8.4分，一度降到8.1，大結局又飆回8.2。

北京日報報導，作為「天下長河」的總導演、編劇，張挺受訪時分享了創作心得，他坦言自己從小在黃河邊長大，對黃河汛期一直有著深刻印象，從古至今，有眾多為中華民族做過巨大貢獻的水利大師，他們為了治理黃河、守護百姓，鞠躬盡瘁，值得被大家銘記。

該劇的總導演、編劇張挺表示，他在黃河邊就看到靳輔、陳潢的石像，查閱史料才發現他們是古時治水大師，終其一生為治理黃河水患奔波，被百姓感念稱頌。張挺由此產生了撰寫劇本的想法，他表示劇本經過了反覆的調整修改，因為古代水利是一個很專業也未必能討好觀眾的話題，所以他花了很多精力把這部戲做出來。

據報導，張挺透露，為了拍好劇中的水戲，劇組通過四台鉤機完成了人造洪峰。拍攝現場，水從人工做的大滑梯飛濺出來打到演員身上，一次「洪峰」差不多是兩噸水。黃志忠、尹昉等演員為了呈現最真實的效果，每次都冒著被水流擊飛的風險完成拍攝，將古代人民與洪水抗爭的艱難還原出來。張挺說，整個拍攝場景中，他們基本是處在一個非常危險的狀態，「黃志忠受傷了好幾次。每次拍我都特別提心吊膽，但我們沒有更好的方法，這也是最真實的表達當年古人跟水患做鬥爭的一個真實形態。」

導演 北京 洪水

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