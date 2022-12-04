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楊冪、許凱吸粉失靈？新劇僅5.8分 網友抱不平

娛樂新聞組╱綜合報導
楊冪、許凱主演的新劇「愛的二八定律」在豆瓣開分，只拿到5.8分評分。(取材自微博)
楊冪、許凱主演的新劇「愛的二八定律」在豆瓣開分，只拿到5.8分評分。(取材自微博)

楊冪、許凱等主演的新劇「愛的二八定律」日前在豆瓣開分，共有近8萬人打分，最終只獲得5.8分評分，4星及以上的只有不到其中的4成；有網友質疑，鮮肉美女組合牌失靈了嗎？還有人說，該劇想表達的婚姻觀和愛情觀，可說是處處槽點；但也有粉絲為偶像叫屈，認為這分數過低了。

綜合媒體報導，「愛的二八定律」講述菁英律師秦施與資深宅男陽華，兩人陰差陽錯「被結婚」，卻意外獲得真愛，攜手奔向美好幸福生活的故事。根據截取的部分低分評論來看，徐凱的台詞功底遭到質疑，也有網友稱其律師朋友在看這個劇的時候瘋狂吐槽，疑似對該劇律師向的專業性表示不滿，還有評論稱男女主沒有CP感、劇情很浮誇等；甚至有網友調侃，「別帶腦子當紓壓童話看看沒毛病」。

「愛的二八定律」5.8的評分曝光後，網友紛紛在評論區打抱不平，「明顯被黑了」「黑粉挺多，挺恨楊冪的啊」「我覺得最少應該7.8（分）左右吧」。

總而言之，「愛的二八定律」之所以沒有取得想像中的好成績，很大一部分原因就是劇情的看點不足，很多老套或者刻意的點，讓人追不下去。

據悉，楊冪今年播出的劇集的口碑都不甚理想，除了這部「愛的二八定律」外，前不久剛剛完結的另一部醫療題材劇「謝謝你醫生」，同樣也只獲得了6.1的評分。

楊冪、許凱主演的新劇「愛的二八定律」在豆瓣開分，只拿到5.8分評分。(取材自微博...
楊冪、許凱主演的新劇「愛的二八定律」在豆瓣開分，只拿到5.8分評分。(取材自微博)

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