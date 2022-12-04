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甄子丹「搜救」失利 「喬峰傳」也無緣大銀幕

娛樂新聞組╱綜合報導
甄子丹監製及主演的電影「搜救」，砸了2億元製作，結果票房只有2200萬。(取材自微博)
甄子丹監製及主演的電影「搜救」，砸了2億元製作，結果票房只有2200萬。(取材自微博)

甄子丹監製及主演的電影「搜救」於十一檔期上片，因為是臨時調配上陣，缺乏宣傳，加上疫情升溫影響戲院排片，砸了2億元大製作結果票房只收得2200萬人民幣，宣布「搜救」失敗；不只這個壞消息，傳出甄子丹另一力作「天龍八部之喬峰傳」也將改為網大放映。

香港01報導，電影「搜救」屬於甄子丹的轉型作品，放棄動作埸面，以感人情節打動觀眾，雖然排到十一黃金檔期上映，但票房嚴重失利。對此，甄子丹曾公開回應表示︰「一部戲就跟人生一樣，有高有低，作為電影人又是演員，嘗試不同題材跟角色，努力做到最好就行。」態度看相當淡定。

不過近期有消息指出，由甄子丹執導兼主演的另一部電影「天龍八部之喬峰傳」，也有可能改為網大在賀歲期間放映。電影於今年7月橫店開鏡，又到鏡湖、山西等地取景，完全以一部大製作電影的規格拍攝。

沒想到竟重蹈去年由王晶監製、林峯主演的兩部電影「倚天屠龍記之九陽神功」和「倚天屠龍記之聖火雄風」路線，同樣以電影規格拍攝，但最終只能在中國的網路平台上放映；這次由於中國防疫措施依然嚴謹，加上宣傳發行花費不菲，片商唯有放棄戲院放映，希望可以從網大殺出血路。

電影 甄子丹 疫情

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