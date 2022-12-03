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遭酸「婚內出軌得性病」 汪小菲二度求和大S又秒刪文

記者林怡秀／即時報導
汪小菲（左）與大S二度開撕。（取材自微博）
汪小菲（左）與大S二度開撕。（取材自微博）

大S(徐熙媛)不堪前婆婆張蘭一再潑髒水，怒PO帳戶明細及借據，汪小菲也不干示弱，公開大S的購物清單及兩人的離婚協議，雙方再度互撕，有力挺大S的網友在大S的Instagram底下留言暗諷「你婚內出軌還得性病，人家花你100多萬是報復性消費，剛好而已」，釣出大S本人按讚並親自回覆「你懂，自此不回了，花錢買那麼多水鬼（指水軍），白費唇舌，套句酸辣粉的話，我們要用法律保護自己。」

而汪小菲3日凌晨又二度向大S求和，在微博喊話「親愛的徐熙媛和各位博友。我不管你和這個光頭什麼關係，你開心就好。但是我不想我們的一切成了談資（旁人閒聊的話題），我真的想結束這一切了。讓家人寒假回北京。咱們在一起的時候誰都沒傷害過誰。我知道你連表都不會看，但是你能把你那個助理偉琪的矯情勁說好嗎？所以，咱們不會也不要傷害對方。就讓一切過去吧，都成風了。」

但他老毛病再犯，過沒多久又刪文，有中國網友在他刪文前看不下去，氣罵「你又慫了」，汪小菲回覆網友「我從來沒慫，這是一個男人該做的事」，汪小菲另一則留言則寫「別撕了，讓全世界華人看笑話？各自安好吧」，雙方是否持續大戰，兩岸網友都等著看。

大S 汪小菲 徐熙媛

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