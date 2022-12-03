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陳偉霆代言陷風波 品牌違規被罰近百萬

娛樂新聞組／綜合報導
陳偉霆剛過完37歲生日不久，卻涉代言風波。（取材自微博）
陳偉霆剛過完37歲生日不久，卻涉代言風波。（取材自微博）

香港男星陳偉霆轉戰中國發展10年，憑藉多部劇集與綜藝節目圈粉無數，一直人氣居高不下，人品也是粉絲喜歡他的重要原因。早前陳偉霆剛迎來37歲生日，不少粉絲送上祝福，想不到最近他卻陷涉及違法代言風波。

香港01報導，有網友發現陳偉霆代言的貓糧品牌「帕特諾爾」因違法廣告被相關部門罰款，金額高達96萬人民幣（約13.6萬美元）。據處罰決定書顯示，中國法律規定農藥、獸藥、飼料和飼料添加劑廣告，不得以專業人士、用戶的名義或者形象作推薦、證明。

而陳偉霆以明星身分為產品作推薦、證明，因此品牌違法了上述條款規定。不過品牌方因初犯，且及時下架視頻整改，後果危害較輕，因此從輕處理。

隨著處罰決定書公開，陳偉霆的代言費也隨之曝光。據悉，品牌方與陳偉霆在去年8月31日簽約一年廣告代言，陳偉霆需在微博發布寵物糧相關信息、圖片、及文字廣告等，代言費及拍攝製作費共計684萬人民幣（約97萬美元）。除此之外，品牌方表示陳偉霆實際有使用其產品餵食寵物，但今年1月20日執法人員現場檢查後，品牌方即下架所有關於陳偉霆的代言宣傳片，合約到期後也無再續約。

對此，網友表示，這次處罰針對的是廣告內容，並非代言人，且不涉及產品問題及虛假宣傳，因此陳偉霆未必會被牽連，形象不受影響。另外，胡歌、楊洋、謝霆鋒都有代言貓糧，但沒有這類情況出現，因此網友認為可能只是品牌方的問題。

香港 微博 胡歌

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