我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今秋大學申請 僅4%校要求SAT、ACT成績

歐盟官員：習近平坦承清零引民怨 「學生充滿挫折」

劉德華罕見合體朱麗倩 燦笑看愛女表演

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華對掌上明珠相當疼愛，曾自曝親自開車送女兒上下學。（取材自微博）
劉德華對掌上明珠相當疼愛，曾自曝親自開車送女兒上下學。（取材自微博）

香港天王劉德華2008年與愛情長跑多年的女友朱麗倩結婚，2012年迎來女兒劉向蕙，夫妻倆對愛女的隱私十分保護，極少曝光孩子的長相。日前有網友曬出劉德華和朱麗倩罕見同框，一起到女兒就讀的小學看表演。

網易娛樂報導，有香港網友在表演禮堂偶遇劉德華，曬圖配文：「劉德華觀看他女兒學校的演出。這個星爸還是非常稱職的，送女兒上學，參加女兒的活動，值得爸爸們學習！」

劉德華（後）和朱麗倩（前）罕見同框。（取材自微博）
劉德華（後）和朱麗倩（前）罕見同框。（取材自微博）

網友在微博曬出的近照中，只見劉德華一身黑衣正裝，腳踩黑色皮鞋不失成熟，整體造型時尚又顯年輕。劉德華走起路來穩健有力，看來身體狀態健康，當察覺到路人的鏡頭時，劉德華還轉頭看去，目光有神，61歲依然是男神。

劉德華被拍到去女兒就讀的小學看表演。（取材自微博）
劉德華被拍到去女兒就讀的小學看表演。（取材自微博）

一旁的朱麗倩同樣是黑色套裝搭配，看起來與劉德華所穿著的款式相同，夫妻倆難得穿情侶裝現身。56歲的她近狀看起來也很不錯，身材勻稱保養得當。

表演開始後，劉德華與朱麗倩找好位置入座，兩人雖然沒有太多互動，彼此重點都在女兒身上，朱麗倩忙著為女兒鼓掌，劉德華則露出燦爛的笑容。劉德華與朱麗倩過去也曾合體參加女兒幼兒園畢業典禮，當時孩子才四歲，時光飛逝。

劉德華對掌上明珠相當疼愛，曾自曝親自開車送女兒上下學，先前夫妻倆因重視女兒的教育，更親自挑學校、替女兒報名註冊。

香港 教育 隱私

上一則

檀健次、金世佳「獵罪圖鑑」聯手破案 獲亞洲電視最佳網劇獎

下一則

陳偉霆代言陷風波 品牌違規被罰近百萬

延伸閱讀

張曼玉低調開抖音 床照吸5500萬人爭睹

張曼玉低調開抖音 床照吸5500萬人爭睹
自拎行李搭高鐵 劉德華狂噴酒精酒精

自拎行李搭高鐵 劉德華狂噴酒精酒精
劉德華「流浪地球2」圓科幻夢 穿35公斤太空衣這招暴癢

劉德華「流浪地球2」圓科幻夢 穿35公斤太空衣這招暴癢
劉德華自嘲已不帥氣 「流浪地球2」穿太空裝怕吃不消

劉德華自嘲已不帥氣 「流浪地球2」穿太空裝怕吃不消

熱門新聞

吳亦凡被捕後，公司1332萬人民幣資產已遭到凍結。(取材自微博)

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

2022-11-25 22:26
中國法院25日宣判吳亦凡有期徒刑13年，附加驅逐出境。(取材自微博)

吳亦凡騙少女細節公開：加了微信就問哪年哪月生

2022-11-26 19:30
「鋼鐵人2」被列在口碑最差的漫威電影之內。 （取材自IMDb）

漫威最爛電影 「索爾2」、「鋼鐵人2」都在列 網友堅持這部最差

2022-11-27 02:21
伊能靜驚爆跟秦昊感情生變。（取材自Instagram）

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

2022-11-29 01:44
湯唯以「分手的決心」拿下青龍獎影后。（圖：摘自KBS直播）

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

2022-11-25 09:58
汪小菲非常不爽。(取材自微博)

汪小菲收到法院裁定再度暴怒 氣吼大S四年前就出軌

2022-11-25 01:58

超人氣

更多 >
未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包

未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包
生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10
爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄
女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷
快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...