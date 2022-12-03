劉德華罕見合體朱麗倩 燦笑看愛女表演

劉德華對掌上明珠相當疼愛，曾自曝親自開車送女兒上下學。（取材自微博）

香港 天王劉德華2008年與愛情長跑多年的女友朱麗倩結婚，2012年迎來女兒劉向蕙，夫妻倆對愛女的隱私 十分保護，極少曝光孩子的長相。日前有網友曬出劉德華和朱麗倩罕見同框，一起到女兒就讀的小學看表演。

網易娛樂報導，有香港網友在表演禮堂偶遇劉德華，曬圖配文：「劉德華觀看他女兒學校的演出。這個星爸還是非常稱職的，送女兒上學，參加女兒的活動，值得爸爸們學習！」

劉德華（後）和朱麗倩（前）罕見同框。（取材自微博）

網友在微博曬出的近照中，只見劉德華一身黑衣正裝，腳踩黑色皮鞋不失成熟，整體造型時尚又顯年輕。劉德華走起路來穩健有力，看來身體狀態健康，當察覺到路人的鏡頭時，劉德華還轉頭看去，目光有神，61歲依然是男神。

劉德華被拍到去女兒就讀的小學看表演。（取材自微博）

一旁的朱麗倩同樣是黑色套裝搭配，看起來與劉德華所穿著的款式相同，夫妻倆難得穿情侶裝現身。56歲的她近狀看起來也很不錯，身材勻稱保養得當。

表演開始後，劉德華與朱麗倩找好位置入座，兩人雖然沒有太多互動，彼此重點都在女兒身上，朱麗倩忙著為女兒鼓掌，劉德華則露出燦爛的笑容。劉德華與朱麗倩過去也曾合體參加女兒幼兒園畢業典禮，當時孩子才四歲，時光飛逝。

劉德華對掌上明珠相當疼愛，曾自曝親自開車送女兒上下學，先前夫妻倆因重視女兒的教育 ，更親自挑學校、替女兒報名註冊。