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具俊曄PO照回擊「大S先外遇」指控 張蘭再罵電費貴

娛樂新聞組／綜合報導
具俊曄Po出徐家大姊(左)和女粉絲(右)的對比照，證明非同人。（取材自Instagram）
具俊曄Po出徐家大姊(左)和女粉絲(右)的對比照，證明非同人。（取材自Instagram）

新一代「國民姐夫」具俊曄連日來遭中國網友和張蘭母子影射，和大S早就搭上線，意圖帶風向是大S不忠在先。具俊曄難忍外界汙衊愛妻，近日一連製作多張對比照片，證明有心人士口中的「徐家大姊」，只是團體「酷龍」的資深粉絲，兩個人的長相根本不一樣。

張蘭和汪小菲先前質疑，大S早在2018年就和具俊曄舊情重燃，中國網友更繪聲繪影稱是「徐家大姊」牽線。好事網友想在具俊曄的IG尋找蛛絲馬跡，稱他2018年訪台時和一名女粉絲合照，正是大S的姊姊。

具俊曄忍無可忍之下發文自清，用中文寫下「怎麼可能是同一個人？」並Po出粉絲和徐家大姊的對比照，可以清楚發現根本是不同人。大S第一時間轉發具俊曄的IG文章，寫明「好幸運我和歐巴身邊的朋友都是耳聰目明文明人」，僅一句話就展現和具俊曄互挺互信。

張蘭近日直播帶貨時，再提大S家電費一事。（取材自微博）
張蘭近日直播帶貨時，再提大S家電費一事。（取材自微博）

不過張蘭砲火不停，近日直播帶貨時再提大S家電費一事，直轟因為徐家人都把電接到大S家，才導致電費高漲，又統統算到汪小菲頭上。

張蘭曝大S家高電費原因。（取材自微博）
張蘭曝大S家高電費原因。（取材自微博）

張蘭說：「電表都接一塊了，你說那電錢真的邪了門了，9萬多（台幣，約2943美元）啊，都損到什麼份上了？細節見證咱們的錢，細節見證人品啊。」甚至還「畫圖解說」，不過不少網友對此說法直呼「太扯」，更對張蘭連日來直播帶上家事之爭感到傻眼，表示「賣麻辣粉賣到瘋魔了嗎？」、「有完沒完他們一家？」網友建議有事訴諸法律，還有人笑虧「法院看到這案件可能都想翻白眼」。

大S 具俊曄 汪小菲

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