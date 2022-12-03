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周星馳IG曬滑水短片 求指導釣出Angelababy留言教學

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy驚喜到周星馳的IG留言。（取材自微博）
Angelababy驚喜到周星馳的IG留言。（取材自微博）

60歲「星爺」周星馳10月首開Instagram，一個半月累積近32萬粉絲，他多半Po出生活照，日前更分享自己「滑水跳板」的影片，請教如何跳得更高，不僅釣出好手解答，連女星Angelababy（楊穎）也來留言。

噓！星聞報導，周星馳近日在IG分享「滑水跳板」的影片，可見到他身手矯健，跟隨快艇濺起的浪頭跳躍，接著穩穩地降落在水面。不過，星爺仍不滿意自己的技巧，向網友求教「怎樣可跳高一點」，有影迷留言引用星爺電影中的對白：「凌空飛起，雙腳撐牆180度旋轉夾爆他個頭」（出自「少林足球」），十分搞笑。

也有不少人認真解答，台灣快艇衝浪國手陳美彤（Kimberly）就留言提供方法，由香港往中國發展成為一線女星的Angelababy也留言指導：「重心應該由內到外再去返內。」

周星馳10月首開Instagram，一個半月累積近32萬粉絲。（取材自微博）
周星馳10月首開Instagram，一個半月累積近32萬粉絲。（取材自微博）
周星馳分享「滑水跳板」的影片。（取材自微博）
周星馳分享「滑水跳板」的影片。（取材自微博）

星爺看到Baby留言後調皮回應「明白，求示範」，Baby則回「好，比兩年我練下先」（好，給我2年先練練）。兩人一來一回對話都用粵語溝通，讓粉絲驚喜Baby沒忘了粵語，也驚訝兩人是否早有私交。

此外，卡達世界盃進行得如火如荼，周星馳都關注，在IG分享兩張「少林足球」的劇照，更為愛犬Kio穿上少林足球隊的9號球衣，旁邊放著一個本屆世界盃官方足球，寫道：「新隊員加入，不知道這隊夠不夠資格打世界盃！大家幫Kio改一個夠凶狠的名字以震懾對手！」網友紛紛加入改名遊戲，提議：「神犬拉西」、「要你命3000」、「聞西」等，非常有創意。

周星馳搭上世足熱，幫愛犬穿上球衣。（取材自微博）
周星馳搭上世足熱，幫愛犬穿上球衣。（取材自微博）

足球 世界盃 周星馳

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