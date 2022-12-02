于正「不認識張婧儀」惹議後 改口誇：漂亮蠻喜歡

張婧儀主演的「點燃我，溫暖你」近日熱播，于正卻說不認識她。（取材自微博）

知名製片人于正又惹議了。近日，有網友問于正對於新生代女星張婧儀的看法，沒想到于正直接回答「不認識」，引發熱議。之後他發文回應平息議論：「我還蠻喜歡張婧儀的，很漂亮，很有辨識度，只是還沒機會深度接觸。」

搜狐娛樂報導，近日有網友問于正「覺得張婧儀怎麼樣」，于正回覆：「別老問不認識的演員，上了熱搜賊尷尬」。

不過，張婧儀近日和人氣小生陳飛宇主演校園劇「點燃我，溫暖你」暴紅，衝上戲劇熱度榜第3名，張婧儀和陳飛宇更爆出假戲真做，引發網友熱烈討論。以于正對於娛樂圈的敏銳度，居然不認識張婧儀，引發網友議論。還有網友發現于正曾在社交帳號發過張婧儀的視頻，質疑于正不認識張婧儀的說法，對此，于正回應：「我只是看好而已，這跟認識有啥關係？」

此外，演員陳坤事發後也曬出一組張婧儀美照，並配文：「仔仔，請繼續努力學習，保持謙卑，學無止境。」被猜測是身為老闆的陳坤發文力挺張婧儀。但沒過多久，陳坤便刪除了該條動態。

對此，有網友表示：「作為老闆，坤哥以前也經常為旗下藝人宣傳，這次小張新劇剛剛完結，發了美好助願之後看到有評論曲解，感覺不太好就刪掉了，不要過多解讀啦。」