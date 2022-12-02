我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美檢方請求「駁回指控」孟晚舟 結束美中緊張段落

買VR眼鏡被拒 密爾瓦基10歲男童開槍殺了媽媽

于正「不認識張婧儀」惹議後 改口誇：漂亮蠻喜歡

娛樂新聞組／綜合報導
張婧儀主演的「點燃我，溫暖你」近日熱播，于正卻說不認識她。（取材自微博）
張婧儀主演的「點燃我，溫暖你」近日熱播，于正卻說不認識她。（取材自微博）

知名製片人于正又惹議了。近日，有網友問于正對於新生代女星張婧儀的看法，沒想到于正直接回答「不認識」，引發熱議。之後他發文回應平息議論：「我還蠻喜歡張婧儀的，很漂亮，很有辨識度，只是還沒機會深度接觸。」

搜狐娛樂報導，近日有網友問于正「覺得張婧儀怎麼樣」，于正回覆：「別老問不認識的演員，上了熱搜賊尷尬」。

不過，張婧儀近日和人氣小生陳飛宇主演校園劇「點燃我，溫暖你」暴紅，衝上戲劇熱度榜第3名，張婧儀和陳飛宇更爆出假戲真做，引發網友熱烈討論。以于正對於娛樂圈的敏銳度，居然不認識張婧儀，引發網友議論。還有網友發現于正曾在社交帳號發過張婧儀的視頻，質疑于正不認識張婧儀的說法，對此，于正回應：「我只是看好而已，這跟認識有啥關係？」

此外，演員陳坤事發後也曬出一組張婧儀美照，並配文：「仔仔，請繼續努力學習，保持謙卑，學無止境。」被猜測是身為老闆的陳坤發文力挺張婧儀。但沒過多久，陳坤便刪除了該條動態。

對此，有網友表示：「作為老闆，坤哥以前也經常為旗下藝人宣傳，這次小張新劇剛剛完結，發了美好助願之後看到有評論曲解，感覺不太好就刪掉了，不要過多解讀啦。」

上一則

休傑克曼賀妻生日 「結婚28年甜蜜告白」放閃

下一則

腸胃炎8天竟變敗血症 61歲日星渡邊徹驟逝

延伸閱讀

遭劇組找網軍抹黑？ 「最美黃蓉」李一桐棄演新戲

遭劇組找網軍抹黑？ 「最美黃蓉」李一桐棄演新戲
傳出婚變後… 張嘉倪上綜藝悶悶不樂

傳出婚變後… 張嘉倪上綜藝悶悶不樂
邊酸大S邊賣貨 張蘭狠撈6000萬人民幣

邊酸大S邊賣貨 張蘭狠撈6000萬人民幣
陳都靈疑分手汪汐潮 于正：見光死的愛情不牢靠

陳都靈疑分手汪汐潮 于正：見光死的愛情不牢靠

熱門新聞

吳亦凡被捕後，公司1332萬人民幣資產已遭到凍結。(取材自微博)

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

2022-11-25 22:26
吳亦凡一審被判13年，附加驅逐出境。(取材自微博)

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

2022-11-25 03:06
汪小菲非常不爽。(取材自微博)

汪小菲收到法院裁定再度暴怒 氣吼大S四年前就出軌

2022-11-25 01:58
中國法院25日宣判吳亦凡有期徒刑13年，附加驅逐出境。(取材自微博)

吳亦凡騙少女細節公開：加了微信就問哪年哪月生

2022-11-26 19:30
「鋼鐵人2」被列在口碑最差的漫威電影之內。 （取材自IMDb）

漫威最爛電影 「索爾2」、「鋼鐵人2」都在列 網友堅持這部最差

2022-11-27 02:21
伊能靜驚爆跟秦昊感情生變。（取材自Instagram）

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

2022-11-29 01:44

超人氣

更多 >
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」
6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多

6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多
網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅

網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅
江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬

江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬