我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美檢方請求「駁回指控」孟晚舟 結束美中緊張段落

買VR眼鏡被拒 密爾瓦基10歲男童開槍殺了媽媽

曾被嘲髮際線高 楊冪「胎毛劉海」上熱搜 帶貨生髮液

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪的胎毛劉海吸引網友注目。（取材自微搏）
楊冪的胎毛劉海吸引網友注目。（取材自微搏）

女星楊冪貴是話題女王，一舉一動都備受矚目，三天兩頭登上微博熱搜，人氣不俗。日前，她以導師身分登上雜誌「GQ」中國版推出的真人秀節目「紅毯背後」，造型再成焦點，沒想到竟因「楊冪的胎毛劉海」的話題登上熱搜。

香港01報導，楊冪主演無數火紅劇，然而近年接演古裝劇常被吐槽髮際線越來越高。而在最新曝光的真人秀畫面中，楊冪身穿白色外套，披散著長髮，額頭部分有很多零碎的短髮，似乎是剛生出來的新髮，髮際線也前移不少，看上去年輕不少。

其實楊冪在11月初的雜誌訪問中就透露正在使用生髮液，先經歷一段瘋狂脫髮的時期，讓原本不健康的頭髮加速脫落，接著再重新長出新生的頭髮，更將之形容「本命年不破不立」。她大方撩起額頭的新髮，問髮型師「是不是長出很多小頭髮」，率直態度讓網友大讚。還有不少網友向楊冪詢問生髮液品牌：「真的不是植髮嗎？為啥效果這麼好」、「到底是什麼牌子的洗髮水。」

據悉，推薦楊冪生髮液的正是「GQ」中國版總編輯劉沖，他大方回應網友提問：「就是米諾地爾這個成分的藥就都可以。但是一定要謹遵醫囑哦。」米諾地爾（Minoxidil）此類藥物原本用於控制血壓，意外被發現有減低或停止掉髮，並且促進毛髮再生的作用，成為許多生髮液的配方。

楊冪 血壓 香港

上一則

陳昊森床戰許瑋甯 羞喊像健身 不忘跟邱澤抱歉

下一則

胡歌5作品遲遲未播 傳得罪人處於「半退休」狀態

延伸閱讀

楊冪前夫認愛新歡 劉愷威爸談抱孫「臉上藏不住喜悅」

楊冪前夫認愛新歡 劉愷威爸談抱孫「臉上藏不住喜悅」
楊冪直播臉變超尖被疑整型 網友嚇喊：像高仿的

楊冪直播臉變超尖被疑整型 網友嚇喊：像高仿的
才否認就打臉 楊冪「閨密」李曉峰疑認愛劉愷威

才否認就打臉 楊冪「閨密」李曉峰疑認愛劉愷威
搭楊冪沒CP感？許凱裸身被嫌腰部有贅肉

搭楊冪沒CP感？許凱裸身被嫌腰部有贅肉

熱門新聞

吳亦凡被捕後，公司1332萬人民幣資產已遭到凍結。(取材自微博)

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

2022-11-25 22:26
吳亦凡一審被判13年，附加驅逐出境。(取材自微博)

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

2022-11-25 03:06
汪小菲非常不爽。(取材自微博)

汪小菲收到法院裁定再度暴怒 氣吼大S四年前就出軌

2022-11-25 01:58
中國法院25日宣判吳亦凡有期徒刑13年，附加驅逐出境。(取材自微博)

吳亦凡騙少女細節公開：加了微信就問哪年哪月生

2022-11-26 19:30
「鋼鐵人2」被列在口碑最差的漫威電影之內。 （取材自IMDb）

漫威最爛電影 「索爾2」、「鋼鐵人2」都在列 網友堅持這部最差

2022-11-27 02:21
伊能靜驚爆跟秦昊感情生變。（取材自Instagram）

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

2022-11-29 01:44

超人氣

更多 >
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」
6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多

6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多
網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅

網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅
江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬

江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬