曾被嘲髮際線高 楊冪「胎毛劉海」上熱搜 帶貨生髮液

楊冪的胎毛劉海吸引網友注目。（取材自微搏）

女星楊冪 貴是話題女王，一舉一動都備受矚目，三天兩頭登上微博熱搜，人氣不俗。日前，她以導師身分登上雜誌「GQ」中國版推出的真人秀節目「紅毯背後」，造型再成焦點，沒想到竟因「楊冪的胎毛劉海」的話題登上熱搜。

香港 01報導，楊冪主演無數火紅劇，然而近年接演古裝劇常被吐槽髮際線越來越高。而在最新曝光的真人秀畫面中，楊冪身穿白色外套，披散著長髮，額頭部分有很多零碎的短髮，似乎是剛生出來的新髮，髮際線也前移不少，看上去年輕不少。

其實楊冪在11月初的雜誌訪問中就透露正在使用生髮液，先經歷一段瘋狂脫髮的時期，讓原本不健康的頭髮加速脫落，接著再重新長出新生的頭髮，更將之形容「本命年不破不立」。她大方撩起額頭的新髮，問髮型師「是不是長出很多小頭髮」，率直態度讓網友大讚。還有不少網友向楊冪詢問生髮液品牌：「真的不是植髮嗎？為啥效果這麼好」、「到底是什麼牌子的洗髮水。」

據悉，推薦楊冪生髮液的正是「GQ」中國版總編輯劉沖，他大方回應網友提問：「就是米諾地爾這個成分的藥就都可以。但是一定要謹遵醫囑哦。」米諾地爾（Minoxidil）此類藥物原本用於控制血壓 ，意外被發現有減低或停止掉髮，並且促進毛髮再生的作用，成為許多生髮液的配方。