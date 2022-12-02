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胡歌5作品遲遲未播 傳得罪人處於「半退休」狀態

娛樂新聞組／綜合報導
胡歌近來作品變少，處於「半退休」狀態。（取材自微搏）
胡歌近來作品變少，處於「半退休」狀態。（取材自微搏）

演員胡歌出道多年演出過無數經典華語作品，「仙劍奇俠傳」、「天外飛仙」、「射鵰英雄傳」、「偽裝者」、「瑯琊榜」等，先前他曾透露來美國進修，2017年回中國後直到今年才又有新戲「繁花」。然而，近來有娛樂博主爆料，他因得罪人，目前處於「半退休」狀態。

噓！星聞報導，行事低調的胡歌因疫情影響，已經許久未公開現身，拍攝新劇則是還在等待定檔。據多個娛樂博主爆料，胡歌之所以鮮少公開露面，是因為以前有出資方逼著他拍爛戲帶新人，但他不願意配合，拒絕、得罪了許多人。爆料稱，「不過還好他並不缺錢、財富自由，但因此呈現「半退休狀態」。

胡歌先前拍了電影「南方車站的聚會」參加坎城影展競賽，目前還有3部電影、2部電視劇已完成但尚未定檔，包括和陳可辛導演合作的「獨自上場」、和吳磊合作的「不虛此行」，以及「馴鹿」等電影；電視劇方面，則有與「琅琊榜」拍攝團隊合作新劇「縣委大院」，以及王家衛監製的電視劇「繁花」。

胡歌主演的「繁花」遲遲未開播。（取材自微搏）
胡歌主演的「繁花」遲遲未開播。（取材自微搏）

胡歌2015年憑電視劇「瑯琊榜」再創事業高峰，「瑯琊榜」之後並沒有立刻接演新戲，反而是宣布暫時來美國留學。他坦言原先以為可以過一陣子普通人的生活，豈料卻在當地被中國同學認出，他無奈表示「逃出動物園後是更大的動物園」；而他回中國後透露有過引退的想法，但被經紀人勸退。

胡歌 電影 動物園

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