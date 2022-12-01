我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

遭劇組找網軍抹黑？ 「最美黃蓉」李一桐棄演新戲

娛樂新聞組／綜合報導
李一桐棄演電視劇「武庚紀」事件引發熱議。（取材自微博）
李一桐棄演電視劇「武庚紀」事件引發熱議。（取材自微博）

中國女星李一桐曾受到名製作人于正賞識受邀演出「半妖傾城」，2017年更憑藉「射鵰英雄傳」少女黃蓉走紅，有「最美黃蓉」稱號。不過最近她傳出接新戲「武庚紀」，和任嘉倫一起擔綱，卻疑似遭到劇組以網軍帶起負面宣傳，宣布辭演。

李一桐工作室日前發布長文表示，今年多次接到電視劇「武庚紀」演出邀約，希望李一桐能擔綱女主角，雙方洽談成功後，便開始投入拍攝準備；不料網路上陸續出現對她角色的抹黑，指她「魔改聖女人設」、「加戲」等惡意評論。

還有任嘉倫粉絲對李一桐百般挑剔，罵她咖位與任嘉倫不相符，根本是萬年不紅。李一桐方後來發現，此舉疑似與製作方負面宣傳有關。

李一桐工作室表示，「對於製作方的宣傳方式和節奏，我們毫不知情，也未收到任何告知。事情已經發酵並且偏離了最初合作的美好願景，我們很難再將一片赤誠之心交付」，最後宣布李一桐將辭去女主角。

電視劇「武庚紀」日前官宣時，只官宣了男主角任嘉倫，女主角李一桐卻連提都沒提，引發李一桐粉絲不滿，如今再傳劇組負面行銷，引發網友議論。

消息曝光後，包括于正、知名製作人王一栩等人，紛紛發聲力挺。李一桐本人也曬照回應稱，「我們都別為誰改變了笑容燦爛的自己」，似乎低調回應辭演一事。

上一則

分手不刪合照 泫雅說到做到

下一則

謝金燕甩神祕 接實境秀「營業中」

延伸閱讀

小丑女出絕招 冰塊貼乳頭「激凸」爭搶女主角

小丑女出絕招 冰塊貼乳頭「激凸」爭搶女主角
美背長腿…李一桐展魅惑女人味

美背長腿…李一桐展魅惑女人味
陳都靈疑分手汪汐潮 于正：見光死的愛情不牢靠

陳都靈疑分手汪汐潮 于正：見光死的愛情不牢靠
吳謹言古裝寫真仙氣滿滿 于正讚：自信的女孩

吳謹言古裝寫真仙氣滿滿 于正讚：自信的女孩

熱門新聞

吳亦凡被捕後，公司1332萬人民幣資產已遭到凍結。(取材自微博)

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

2022-11-25 22:26
汪小菲和大S的甜蜜已成往事。（取材自微博）

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

2022-11-24 00:04
吳亦凡一審被判13年，附加驅逐出境。(取材自微博)

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

2022-11-25 03:06
吳奇隆離婚後口不出惡言，也大方付贍養費，網讚男人典範。(取材自微博)

吳奇隆離婚淨身出戶、不出惡言 網讚娛樂圈典範

2022-11-23 02:30
汪小菲非常不爽。(取材自微博)

汪小菲收到法院裁定再度暴怒 氣吼大S四年前就出軌

2022-11-25 01:58
中國法院25日宣判吳亦凡有期徒刑13年，附加驅逐出境。(取材自微博)

吳亦凡騙少女細節公開：加了微信就問哪年哪月生

2022-11-26 19:30

超人氣

更多 >
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁
機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨

江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨