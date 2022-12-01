遭劇組找網軍抹黑？ 「最美黃蓉」李一桐棄演新戲

李一桐棄演電視劇「武庚紀」事件引發熱議。（取材自微博）

中國女星李一桐曾受到名製作人于正賞識受邀演出「半妖傾城」，2017年更憑藉「射鵰英雄傳」少女黃蓉走紅，有「最美黃蓉」稱號。不過最近她傳出接新戲「武庚紀」，和任嘉倫一起擔綱，卻疑似遭到劇組以網軍帶起負面宣傳，宣布辭演。

李一桐工作室日前發布長文表示，今年多次接到電視劇「武庚紀」演出邀約，希望李一桐能擔綱女主角，雙方洽談成功後，便開始投入拍攝準備；不料網路上陸續出現對她角色的抹黑，指她「魔改聖女人設」、「加戲」等惡意評論。

還有任嘉倫粉絲對李一桐百般挑剔，罵她咖位與任嘉倫不相符，根本是萬年不紅。李一桐方後來發現，此舉疑似與製作方負面宣傳有關。

李一桐工作室表示，「對於製作方的宣傳方式和節奏，我們毫不知情，也未收到任何告知。事情已經發酵並且偏離了最初合作的美好願景，我們很難再將一片赤誠之心交付」，最後宣布李一桐將辭去女主角。

電視劇「武庚紀」日前官宣時，只官宣了男主角任嘉倫，女主角李一桐卻連提都沒提，引發李一桐粉絲不滿，如今再傳劇組負面行銷，引發網友議論。

消息曝光後，包括于正、知名製作人王一栩等人，紛紛發聲力挺。李一桐本人也曬照回應稱，「我們都別為誰改變了笑容燦爛的自己」，似乎低調回應辭演一事。