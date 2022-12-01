我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

曾志偉導演兒婚變？ 嬌妻曝「危機已解」

娛樂新聞組／綜合報導
王敏奕(右)和曾國祥(左)分隔兩地的婚姻危機已經解除。（取材自Instagram）
王敏奕(右)和曾國祥(左)分隔兩地的婚姻危機已經解除。（取材自Instagram）

香港導演曾國祥是資深男星曾志偉之子，2016年執導電影「七月與安生」獲得第53屆金馬獎最佳導演提名，之後再憑「少年的你」橫掃香港金像獎，然而事業一飛衝天的他，4月時竟傳出和小12歲的妻子王敏奕婚變，夫妻倆感情現況曝光。

香港01報導，王敏奕和曾國祥愛情長跑6年，二人2019年9月結婚，婚戒用刺青代替；沒想到夫妻倆在4月爆出婚變，甚至傳出女方刺青婚戒已洗掉，為此她PO自拍照露出婚戒澄清。

不過，王敏奕曾在其他訪問中提及，曾國祥去年赴英國執導Netflix投資的科幻劇時，兩人分隔兩地長達一年，只靠視訊電話維繫感情，一個人留港的孤獨及掛念，令她感到十分沮喪，坦言對婚姻算是重大考驗。

所幸夫妻倆分隔兩地的婚姻危機已經解除，據王敏奕透露，兩人先前到義大利補度蜜月，感情更勝從前；至於被問到未來是否會專心做少奶奶及生小孩時，她則說會繼續專心工作。

會不會想和導演老公合作？王敏奕則開玩笑說曾國祥是完美主義者，「若意見不合會影響感情」，所以拒絕與曾國祥合作。

王敏奕目前是香港無綫電視台（TVB）的簽約藝人，恰巧電視台總經理正是她的公公曾志偉，一舉一動都是眾人焦點。但她表示，「不能阻止其他人怎麼想」，所以一直默默耕耘去證明自己，而她參與演出中的新劇「法政先鋒V」目前也在熱播中。

香港 導演 義大利

上一則

謝金燕甩神祕 接實境秀「營業中」

下一則

吳亦凡性侵遭重判 張震嶽曝雙方關係：管不好會有報應

延伸閱讀

伊能靜駁婚變1天自爆將返台 罕見洩心聲「謝秦昊包容」

伊能靜駁婚變1天自爆將返台 罕見洩心聲「謝秦昊包容」
上個月才激吻26歲辣模 曾志偉親密貼臉已婚女星又惹議

上個月才激吻26歲辣模 曾志偉親密貼臉已婚女星又惹議
婚變？嫁秦昊7年 伊能靜淚眼片瘋傳

婚變？嫁秦昊7年 伊能靜淚眼片瘋傳
王力宏婚變醜聞神隱 微博傳這份名單「要復出了？」

王力宏婚變醜聞神隱 微博傳這份名單「要復出了？」

熱門新聞

吳亦凡被捕後，公司1332萬人民幣資產已遭到凍結。(取材自微博)

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

2022-11-25 22:26
汪小菲和大S的甜蜜已成往事。（取材自微博）

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

2022-11-24 00:04
吳亦凡一審被判13年，附加驅逐出境。(取材自微博)

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

2022-11-25 03:06
吳奇隆離婚後口不出惡言，也大方付贍養費，網讚男人典範。(取材自微博)

吳奇隆離婚淨身出戶、不出惡言 網讚娛樂圈典範

2022-11-23 02:30
汪小菲非常不爽。(取材自微博)

汪小菲收到法院裁定再度暴怒 氣吼大S四年前就出軌

2022-11-25 01:58
中國法院25日宣判吳亦凡有期徒刑13年，附加驅逐出境。(取材自微博)

吳亦凡騙少女細節公開：加了微信就問哪年哪月生

2022-11-26 19:30

超人氣

更多 >
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁
機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨

江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨