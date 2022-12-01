曾志偉導演兒婚變？ 嬌妻曝「危機已解」

王敏奕(右)和曾國祥(左)分隔兩地的婚姻危機已經解除。（取材自Instagram）

香港導演 曾國祥是資深男星曾志偉之子，2016年執導電影「七月與安生」獲得第53屆金馬獎最佳導演提名，之後再憑「少年的你」橫掃香港金像獎，然而事業一飛衝天的他，4月時竟傳出和小12歲的妻子王敏奕婚變，夫妻倆感情現況曝光。

香港01報導，王敏奕和曾國祥愛情長跑6年，二人2019年9月結婚，婚戒用刺青代替；沒想到夫妻倆在4月爆出婚變，甚至傳出女方刺青婚戒已洗掉，為此她PO自拍照露出婚戒澄清。

不過，王敏奕曾在其他訪問中提及，曾國祥去年赴英國執導Netflix投資的科幻劇時，兩人分隔兩地長達一年，只靠視訊電話維繫感情，一個人留港的孤獨及掛念，令她感到十分沮喪，坦言對婚姻算是重大考驗。

所幸夫妻倆分隔兩地的婚姻危機已經解除，據王敏奕透露，兩人先前到義大利 補度蜜月，感情更勝從前；至於被問到未來是否會專心做少奶奶及生小孩時，她則說會繼續專心工作。

會不會想和導演老公合作？王敏奕則開玩笑說曾國祥是完美主義者，「若意見不合會影響感情」，所以拒絕與曾國祥合作。

王敏奕目前是香港無綫電視台（TVB）的簽約藝人，恰巧電視台總經理正是她的公公曾志偉，一舉一動都是眾人焦點。但她表示，「不能阻止其他人怎麼想」，所以一直默默耕耘去證明自己，而她參與演出中的新劇「法政先鋒V」目前也在熱播中。