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曾志偉才激吻辣模 又貼臉2已婚女星挨轟「超越社交禮儀」

記者陳建嘉／綜合報導
姚樂怡（右）與曾志偉(中)、周家蔚曬合照。（視頻截圖）
姚樂怡（右）與曾志偉(中)、周家蔚曬合照。（視頻截圖）

香港娛樂圈大哥大曾志偉交遊廣闊，現在擔任TVB總經理更因職務之便，和不同年齡層的藝人都有接觸，最近他被拍到左擁右抱漂亮人妻女星姚樂怡、洪金寶媳婦周家蔚，三人不僅貼臉，曾志偉的手還跨過女方肩膀，放在胸前，被認為超越社交禮儀，看起來相當不妥。

原來，姚樂怡日前透過抖音上傳與曾志偉、周家蔚的合照，玩起動畫特效功能，開心寫道：「哈哈，好玩！」但是她與周家蔚都是已婚人母，卻在鏡頭前與曾志偉親密貼臉，引發網友湧入留言區批評「真的沒必要」、「粉轉路」、「你這也太有損形象了，對你好印象瞬間沒了」，也有人直批「已經結婚，最好保持一點社交距離」，引發負面批評。

姚樂怡現年49歲，最初以女模出身，簽約無線電視台TVB後，以女團「電波少女」出道，造型原本性感，但是嫁為人妻後已逐漸息影。另外39歲周家蔚則在2006年參加香港小姐選拔，獲得亞軍及「最上鏡小姐」，而後嫁給洪金寶的兒子洪天明，同樣也淡出影壇。

曾志偉上個月出席26歲馬來西亞辣模黎峇菈生日會，不但與其他來賓一起大唱生日快樂歌，一起拍手同樂，最後更走到壽星的面前主動獻吻，引發外界批評，讓他隨後出席活動時喊冤，表示親吻「只是禮貌」，私下與對方也並不認識。辣模黎峇菈最近也終於首度回應，寫下「一個小小的生日祝福，被搞得滿城風雨」。

曾志偉（左）先前在黎峇菈的生日會上當眾獻吻，引發不小爭議。（取材自Instagr...
曾志偉（左）先前在黎峇菈的生日會上當眾獻吻，引發不小爭議。（取材自Instagram）

香港 社交距離 哥大

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