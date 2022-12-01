曾志偉才激吻辣模 又貼臉2已婚女星挨轟「超越社交禮儀」

姚樂怡（右）與曾志偉(中)、周家蔚曬合照。（視頻截圖）

香港 娛樂圈大哥大 曾志偉交遊廣闊，現在擔任TVB總經理更因職務之便，和不同年齡層的藝人都有接觸，最近他被拍到左擁右抱漂亮人妻女星姚樂怡、洪金寶媳婦周家蔚，三人不僅貼臉，曾志偉的手還跨過女方肩膀，放在胸前，被認為超越社交禮儀，看起來相當不妥。

原來，姚樂怡日前透過抖音上傳與曾志偉、周家蔚的合照，玩起動畫特效功能，開心寫道：「哈哈，好玩！」但是她與周家蔚都是已婚人母，卻在鏡頭前與曾志偉親密貼臉，引發網友湧入留言區批評「真的沒必要」、「粉轉路」、「你這也太有損形象了，對你好印象瞬間沒了」，也有人直批「已經結婚，最好保持一點社交距離 」，引發負面批評。

姚樂怡現年49歲，最初以女模出身，簽約無線電視台TVB後，以女團「電波少女」出道，造型原本性感，但是嫁為人妻後已逐漸息影。另外39歲周家蔚則在2006年參加香港小姐選拔，獲得亞軍及「最上鏡小姐」，而後嫁給洪金寶的兒子洪天明，同樣也淡出影壇。