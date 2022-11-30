上個月才激吻26歲辣模 曾志偉親密貼臉已婚女星又惹議

曾志偉（左）在黎峇菈的生日會上當眾獻吻。（取材自Instagram）

香港 娛樂圈大哥大曾志偉交遊廣闊，現在擔任TVB總經理更因職務之便，和不同年齡層的藝人都有接觸，最近他被拍到左擁右抱漂亮人妻女星姚樂怡、洪金寶媳婦周家蔚，三人不僅貼臉，曾志偉的手還跨過女方肩膀，放在胸前，被認為超越社交禮儀，看起來相當不妥。

姚樂怡（右）與曾志偉、周家蔚曬合照。（取材自姚樂怡抖音）

原來，姚樂怡29日透過抖音 上傳與曾志偉、周家蔚的合照，玩起動畫特效功能，開心寫道：「哈哈，好玩！」但是她與周家蔚都是已婚人母，卻在鏡頭前與曾志偉親密貼臉，引發網友湧入抖音留言區批評「真的沒必要」、「粉轉路」、「你這也太有損形象了，對你好印象瞬間沒了」，也有人直批「已經結婚，最好保持一點社交距離 」，引發負面批評。

姚樂怡現年49歲，最初以女模出身，簽約無線電視台TVB後，以女團「電波少女」出道，造型原本性感，但是嫁為人妻後已逐漸息影，另外39歲周家蔚則在2006年參加香港小姐選拔，獲得亞軍及「最上鏡小姐」，而後嫁給洪金寶的兒子洪天明，同樣也淡出影壇。

曾志偉在香港演藝圈地位高，人脈也廣。（本報資料照片）

曾志偉上個月出席26歲馬來西亞辣模黎峇菈生日會，不但與其他來賓一起大唱生日快樂歌，一起拍手同樂，最後更走到壽星的面前主動獻吻，引發外界批評，讓他隨後出席活動時喊冤，表示親吻「只是禮貌」，私下與對方也並不認識。辣模黎峇菈最近也終於首度回應，寫下「一個小小的生日祝福，被搞得滿城風雨」。