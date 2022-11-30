生日趴巨星雲集 陳可辛自彈自唱 吳君如性感搶鏡

吳君如(右)為陳可辛舉辦了一個生日派對，兩人十分甜蜜。(取材自Instagram)

香港導演 陳可辛日前迎來60歲的生日，老婆吳君如特地為他辦了一個生日派對。到場藝人包括古天樂、鄭秀文、劉嘉玲、任達華、邱淑貞、甄子丹 、曾華倩，眾星雲集，身為女主人的吳君如也精心打扮，穿上透視薄衫中空上陣，一出場就引來一陣尖叫聲。

綜合媒體報導，吳君如在Instagram分享陳可辛生日趴片段，只見她穿著藍色西裝外套搭配黑色短褲出場打頭陣，之後她脫掉外套，露出前後都是半透明薄紗的白色上衣，中空上陣，胸型若隱若現，十分性感，立即引起全場的驚嘆聲，陳可辛隨即上前摟住吳君如的腰。

當天參加生日趴的都是影壇明星，包括古天樂、鄭秀文、劉嘉玲、任達華、甄子丹、邱淑貞、曾華倩等人，其中，邱淑貞帶著老公沈嘉偉和三個女兒沈月、沈日、沈晨到場祝賀，一家五口難得合體亮相。

值得一提的是，由於到場明星眾多，分批拍照時，吳君如還開玩笑分80後、90後、00後出道年份合照。最後陳可辛興奮拿起吉他自彈自唱，吳君如也捧場地對壽星說：「你每次在家唱這首歌我都會捧場聽，今晚也不例外。」並寫下：「I Love This長氣鬼。」十分甜蜜。