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關之琳私藏珠寶拍出3.6億 最貴首飾高達4600萬港幣

娛樂新聞組╱綜合報導
關之琳近日拍賣價值1億港元的私人珠寶。(取材自微博)
關之琳近日拍賣價值1億港元的私人珠寶。(取材自微博)

有「香江第一美人」稱號的關之琳，近日拍賣價值1億港元(約1285萬美元)的私人珠寶，並將部分收益以慈善用途捐出，在28日拍賣當天，吸引來自三大洲21個國家的買家熱烈競投，現場拍賣總額高達3億5938萬港元(約4600萬美元)。

綜合媒體報導，關之琳私人珠寶珍藏的拍賣品價值不斐，其中一件首飾價高達4600萬港幣，吸引現場多位買家爭相出價，經過熱烈的競逐中，由現場買家將這件璀璨精品收入囊中，最後成交總額大約3億5000萬港元(約4500萬美元)。

關之琳在拍賣會前表示，很高興能與佳士得合作拍賣部分珠寶珍藏，與世界各地的珠寶愛好者分享自己對珠寶的熱愛。作為一名珠寶收藏家，她每一件珠寶都在收藏的旅程中別具意義，「我誠摯希望我的珍藏可以在此次拍賣中覓得新主，我亦會將拍賣的部分收益捐予慈善機構，向世界分享更多愛與善意。」

消息出來後，不少網友稱讚關之琳的善舉，也有網友讚嘆其財力雄厚。關之琳曾低調透露自己錢花到下輩子都可以，她的財富並非靠著靠祖輩積累，而是靠著穩妥的投資方式以及運氣的加持，才能在退休後過著富裕悠閒的生活。

據悉，60歲的關之琳多年來憑藉物業買賣及投資，身家至少5億港元(約6422萬美元)。

鑽石項鍊成交價高達4600萬港幣。(取材自Instagram)
鑽石項鍊成交價高達4600萬港幣。(取材自Instagram)

拍賣 投資 退休

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