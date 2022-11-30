觀影說劇／職場「盛裝」PK宋佳 袁詠儀嘆：壓力大

袁詠儀(左)和王耀慶在「盛裝」中是情人。(圖：八大提供)

香港 女星袁詠儀、內地影后宋佳聯手演出職場劇「盛裝」，戲裡是各持己見的勁敵，戲外兩人相互欣賞，但袁詠儀在受訪時忍不住爆料，宋佳讓人壓力大，「她永遠把衣服穿得那麼好看，讓其他演員很有壓力」，打趣被封「行走的衣架子」的宋佳，讓同場演員在面對每一套衣服時，都要先想清楚到底能不能穿。

宋佳在「盛裝」中氣場強大。(圖：八大提供) 袁詠儀在「盛裝」中飾演雜誌主編。(圖：八大提供)

「盛裝」是袁詠儀和宋佳首度合作的作品，袁詠儀除了喜歡宋佳穿衣服的品味，也直誇宋佳演技細膩，「因為演員很多時候可能累了就走偏，但她真的是每一場都把握得很好。」袁詠儀謙虛說：「我就覺得我浪費了很多時間，應該跟她學習，把每一場戲當作最後一場戲來演。」

宋佳則透露，為了演出「盛裝」中精明幹練的時尚 女強人，自己特別在台詞和語氣上做了調整，聲音要小，但是講話清楚緩慢，才符合劇中角色有著強大氣場的人物性格設定，而且為了怕出戲，就算在拍戲空檔也不敢跳脫，就怕影響了角色詮釋。

袁詠儀分享，「盛裝」雖然是職場「宮鬥」，但現場拍戲氣氛很開心。

對戲時還發生一段小插曲，飾演袁詠儀情人的王耀慶，在看到她台詞卡住時，會主動幫忙調整發音、說明詞意，加深袁詠儀背台詞的記憶，還曾開玩笑要設定「默契暗號」，若袁詠儀一時語塞，講不出來台詞，就打出暗號，王耀慶會接替幫忙說台詞，讓努力修正廣東腔的袁詠儀感到很窩心。