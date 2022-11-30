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婚變？嫁秦昊7年 伊能靜淚眼片瘋傳

娛樂新聞組╱綜合報導
伊能靜(左)否認跟老公秦昊婚變。(取材自微博)
伊能靜(左)否認跟老公秦昊婚變。(取材自微博)

女星伊能靜在抖音Po暴哭影片說「（眼淚）掉下來就輸了」，加上沒替小10歲、再婚7年的老公秦昊宣傳新戲，被網友質疑疑似婚變；隨後伊能靜出面否認婚變，工作室也聲明強調：「伊能靜女士所發布的抖音特效視頻（影片），無關任何婚姻和家庭關系的影射。」

綜合媒體報導，伊能靜在抖音發文說「我把淚含在眼眶裡，因為我知道，掉下來就輸了」，突如其來的噴淚引發網友關注，有人列出三點表示伊能靜的婚姻恐出問題，像是伊能靜跟秦昊許久沒有互動，伊能靜一反常態沒有發文替秦昊新劇造勢，伊能靜已有半年時間沒有提到秦昊，進一步在兩人微博帳號搜尋關於對方的貼文、標籤以及照片全顯示「無」，引起網友熱議，

伊能靜表示，自己只是發個抖音特效，「秀恩愛說矯情，寫小作文說缺，啥都不寫也有問題。叫我伊人難吧，你們好好的，先關心自己，我們家很平凡但友愛，別操心。乖，散了啊」。

伊能靜工作室聲明指出，多名網路用戶惡意解讀、歪曲伊能靜的影片內容，發布關於伊能靜跟秦昊婚姻狀況的不實言論，造成部分網友的誤解和猜測；而秦昊先前被拍到跟女性吃飯，工作室表示是被狗仔斷章取義。

抖音 微博

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