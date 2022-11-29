歐陽娜娜1件浴袍賣988元人民幣 業者「公開成本」證明她吃相難看

歐陽娜娜自創品牌。(取材自微博)

流量女星歐陽娜娜以小名「娜比」為名在中國創立品牌「nabi」，不料商品上架讓粉絲直呼貴得令人咋舌，光是一件純白浴袍就高達988元人民幣。如今又有紡織業者出來爆料，歐陽娜娜的商品成本一件不過50元人民幣。

「nabi」主打精致舒適生活方式，產品涵蓋圍巾、衛衣、長褲、睡衣套裝、浴袍、襪子、眼罩和兔子玩偶在內的8個產品。目前，除了浴袍與睡衣套裝，其餘產品均已售罄。

從材質來看，「nabi」產品多以聚酯纖維材質為主：睡衣套裝外部面料顯示為100%聚酯纖維，內襯則是72%棉和28%的桑蠶絲；浴袍面料顯示為86%聚酯纖維、13%粘纖與1%氨綸。

歐陽娜娜自創品牌。(取材自微博)

時代周報報導，一名江蘇淮安紡織工廠負責人徐清（化名）稱，按照「nabi」浴袍材質來看，生產成本大概在每件60元（人民幣，下同）左右，加個LOGO大概是每件65元。算上包裝設計、品牌授權，普通品牌在電商 平台上賣出去的話，按市場行業來說，一件售價最多不超過300元。

徐清稱，聚酯纖維俗稱滌綸是布料中價格比較低廉的一種。以毛巾與浴袍為例，聚酯纖維材質的毛巾成本價為0.035元/克，浴袍成本價大概在50元/件。「即使是混合了棉、蠶絲等面料，滌綸混紡產品的真實成本造價，也不會太貴。」他說道。

徐清表示，像歐陽娜娜「nabi」品牌的代工方式是最簡單、最便宜的一種，「就僅僅只是繡個LOGO，連花紋設計都沒有，這種我們廠也能接。」

歐陽娜娜自創品牌品項。(取材自微博)

網友批歐陽娜娜：「姐，貴得離譜好嗎？」、「你明明可以搶錢，卻非要標個定價。」、「你知道你粉絲群體的年齡層嗎？這個定價真的過於離譜了。」

歐陽娜娜擁有微博 粉絲2000萬，其微博話題「娜娜的vlog」閱讀量已突破25億次；而在小紅書 上，歐陽娜娜同樣擁有858萬粉絲，稱得上是社交平台頂流。