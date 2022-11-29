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趙麗穎「風吹半夏」熱度慘輸楊冪 還不敵90後新秀

記者楊起鳳／即時報導
趙麗穎的新戲播出網友很多評價。(圖：愛奇藝國際站提供)
趙麗穎的新戲播出網友很多評價。(圖：愛奇藝國際站提供)

中國女星趙麗穎主演的全新作品「風吹半夏」在愛奇藝首播，劇情講述趙麗穎以精明幹練的女強人個性，從只賣回收鋼鐵的撿破爛商家，如何讓廢鋼變黃金，並在男性充斥的鋼鐵業以女性之姿闖出一片天。不過熱度表現卻失常，僅登上中國戲劇熱度榜第4名，不但慘輸第2名楊冪、許凱「愛的二八定律」，還輸給90後新演員的兩部劇。

網友對《風吹半夏》評價呈現兩極化，肯定趙麗穎演技的觀眾認為她將女主角「許半夏」為拚事業孤注一擲的決心，以及靈活搶錢的思緒詮釋到位，且又不怕扮醜，開場第1集就以人妻身分抓姦；批評者則認為她在劇中下巴圓潤且老態盡顯，昔日靈氣不再，根本顏值崩塌，衝著她的顏值來追劇感到相當失望。

趙麗穎的新戲播出熱搜討論度不敵新秀。(圖：愛奇藝國際站提供)
趙麗穎的新戲播出熱搜討論度不敵新秀。(圖：愛奇藝國際站提供)

她在首集就驚見老公在家偷情，只見她奮不顧身地向老公揮拳怒斥：「你對得起我嗎！？」卻反遭丈夫掐脖子暴打，雖然歐豪出手相救卻被壓制在地，趙麗穎為了阻止兩人扭打，混亂之中被老公暴力一推，整個人往後倒、頭部直撞櫃子，趙麗穎在劇中不只被打，她也出手打自己人不手軟，劇中童驍騎（歐豪飾）為了解決許半夏（趙麗穎飾）租場地的問題，自己做了不該做的事，被女主許半夏知道後非常生氣，她不願意看到童驍騎再為了她再做錯事情坐牢，她激動地狂拽歐豪頭髮，邊罵到「你是瘋了嗎」，連打了童驍騎10個耳光。

趙麗穎透露，怒打歐豪巴掌的戲是她印象最深刻的片段，「（我的）手掌真的都打紅了，兩個手掌是不一樣大小的，我才第一次感受到什麼叫手腫了！」她事後也在微博曬出「手掌紅腫照片」，更笑說：「這...可不只10下我覺得。」

該劇以趙麗穎劇中角色名「許半夏」作為劇名，其實名字她隱藏悲慘身世。原來她出生時，母親難產過世，身為中醫的父親憤恨以中藥材「半夏」取為女兒的名字，事實上生的半夏有毒，意指「生半夏有害」；而後父親更是另娶後媽、建立新家庭，讓趙麗穎從小就被外公外婆撫養，因此也練就了她鋼鐵頑強的個性。

此外，趙麗穎劇中豪邁世故的處事手法，讓劇迷嘖嘖稱奇。ㄧ場，她知道飯局不免喝酒，早早就把瓶子裡的白酒偷天換日成汽水，雖然最後被迫喝真的，她在一堆男人之中直接乾掉半瓶白酒，霸氣模樣被網友封為「麗神」！而她還表演用筷子尾巴就能開酒瓶絕技，讓愛慕者看了都瞠目結舌，網友讚爆，「許半夏不愧被叫大哥，今天對她的武力值又走了新的理解」、「行走江湖多少是有點功夫在身上的，這動作也太熟練了」。

趙麗穎 楊冪 微博

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