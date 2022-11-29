傳熱戀黃曉明、飯局愛相隨 網紅首度否認 喊告造謠者

黃曉明緋聞女友葉珂，首次針對戀情傳聞做出回應。（取材自微博）

男星黃曉明 和Angelababy離婚後，數度被傳與網紅葉珂熱戀，還多次登上熱搜；兩人雖都沒有證實，仍吸引網友熱議。近期，葉珂首次對緋聞 進行回應，並表示準備提告造謠者。

貓眼娛樂報導，葉珂在社交平台上發文稱：「如果只是他人普通的八卦 好奇，我卻無法忍受的話，那是我度量太小。一直以和為貴，但惡意編排造謠，甚至是同為女性卻造黃謠，卻是我實在無法接受的。」她還表示自己已經忍夠了，準備起訴造謠者。

雖然葉珂主動出面澄清了自己和黃曉明沒有關係，但是還是有很多網友不買帳，認為黃曉明應該親自出面澄清。

對於黃曉明和葉珂的緋聞，網友曬出許多「證據」，包括兩人發的社交動態相似，地方也非常雷同。此前，向佐的緋聞對象網紅「小胡靜」在社交平台上曬出與黃曉明聚餐的畫面，而黃曉明帶著一名疑似葉珂的女子出席，疑似承認葉珂的女友身分，引起廣大熱議。

不過畫面中，疑似葉珂的女子和黃曉明在整個飯局中沒太多的互動，反而更像刻意迴避。對於此事，葉珂回應說道：「都是張冠李戴。」有網友留言：「認真搞事業吧，別被那些惡意言論影響了。」