港姐老婆懷第3胎 53歲鄭嘉穎曬甜照喜曝再度當爸

鄭嘉穎（左）和陳凱琳官宣懷上三胎，兩人甜蜜親吻。（取材自Instagram）

53歲港星鄭嘉穎和31歲港姐陳凱琳2018年結婚，婚後生下大兒子鄭承悅（Rafael）和小兒子鄭承亮（Yannick），近日再傳出喜訊。鄭嘉穎在社交平台分享影片，宣布陳凱琳懷有第三胎。鄭嘉穎結婚4年生3娃備受祝福，他也感謝外界關心說：「多謝好多朋友祝福，全部收到，總之感恩上天安排，心滿意足！」

從鄭嘉穎夫妻倆曬出的視頻中能看出兩人是多麼恩愛，兩人深情對視，嘴對著嘴，顯得十分恩愛。鄭嘉穎當天身穿黑色上衣，一頭短髮打扮得十分帥氣；儘管已經52歲了，卻完全不顯老態。陳凱琳在生完兩個孩子後，身材也一如既往保持得很好，四肢纖細、柳葉腰，脖頸處的鎖骨也是非常優雅。

對於鄭嘉穎的官宣，網友們紛紛留言祝福，評論區一片賀喜。

陳凱琳現年31歲，父親陳桂祥是香港 「鋪王」，擁有市值超過5000萬港元（約639.7萬美元）的店鋪收租，也涉足石油 代理生意，光物業總市值就超過15億港元（約1.9億美元）。她2013年參選香港小姐奪冠，入行後活躍戲劇、主持，2018年和鄭嘉穎結婚，陸續生下兩個兒子。

其實，「高齡爸爸」在娛樂圈中並不罕見，圈中「高齡爸爸」中四大天王就占了兩位，包括郭富城、黎明都是。