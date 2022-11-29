我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

港姐老婆懷第3胎 53歲鄭嘉穎曬甜照喜曝再度當爸

娛樂新聞組／綜合報導
鄭嘉穎（左）和陳凱琳官宣懷上三胎，兩人甜蜜親吻。（取材自Instagram）
鄭嘉穎（左）和陳凱琳官宣懷上三胎，兩人甜蜜親吻。（取材自Instagram）

53歲港星鄭嘉穎和31歲港姐陳凱琳2018年結婚，婚後生下大兒子鄭承悅（Rafael）和小兒子鄭承亮（Yannick），近日再傳出喜訊。鄭嘉穎在社交平台分享影片，宣布陳凱琳懷有第三胎。鄭嘉穎結婚4年生3娃備受祝福，他也感謝外界關心說：「多謝好多朋友祝福，全部收到，總之感恩上天安排，心滿意足！」

從鄭嘉穎夫妻倆曬出的視頻中能看出兩人是多麼恩愛，兩人深情對視，嘴對著嘴，顯得十分恩愛。鄭嘉穎當天身穿黑色上衣，一頭短髮打扮得十分帥氣；儘管已經52歲了，卻完全不顯老態。陳凱琳在生完兩個孩子後，身材也一如既往保持得很好，四肢纖細、柳葉腰，脖頸處的鎖骨也是非常優雅。

對於鄭嘉穎的官宣，網友們紛紛留言祝福，評論區一片賀喜。

陳凱琳現年31歲，父親陳桂祥是香港「鋪王」，擁有市值超過5000萬港元（約639.7萬美元）的店鋪收租，也涉足石油代理生意，光物業總市值就超過15億港元（約1.9億美元）。她2013年參選香港小姐奪冠，入行後活躍戲劇、主持，2018年和鄭嘉穎結婚，陸續生下兩個兒子。

其實，「高齡爸爸」在娛樂圈中並不罕見，圈中「高齡爸爸」中四大天王就占了兩位，包括郭富城、黎明都是。

香港 石油

上一則

被瘋傳秘戀吳磊 向涵之否認交往罵網友：有病

下一則

「夜訪吸血鬼」陰影難消 小布不再與阿湯合作？

延伸閱讀

世界晚報／救火防疫誰在先 烏魯木齊大火人命誰負責？

世界晚報／救火防疫誰在先 烏魯木齊大火人命誰負責？
網傳性愛片 林鈺洧：不是我

網傳性愛片 林鈺洧：不是我
港姐冠軍迷姦片流出？林鈺洧「一看就知不是我」已報警

港姐冠軍迷姦片流出？林鈺洧「一看就知不是我」已報警
香港小姐奪冠出道 袁詠儀自認懷孕時最美

香港小姐奪冠出道 袁詠儀自認懷孕時最美

熱門新聞

汪小菲持續在微博暴走。(取材自微博)

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

2022-11-21 12:13
吳亦凡被捕後，公司1332萬人民幣資產已遭到凍結。(取材自微博)

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

2022-11-25 22:26
汪小菲和大S的甜蜜已成往事。（取材自微博）

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

2022-11-24 00:04
吳亦凡一審被判13年，附加驅逐出境。(取材自微博)

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

2022-11-25 03:06
吳奇隆離婚後口不出惡言，也大方付贍養費。（取材自微博）

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

2022-11-22 03:59
張蘭汪小菲一起買貨賺錢。（取材自微博）

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

2022-11-21 23:41

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇
華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯