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中國快解封？國家衛健委：封控要快封快解、應解盡解

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中國白紙革命延燒 29歲影后PO「在家掉眼淚」遭罵翻

娛樂新聞組／綜合報導
春夏微博發言引討論。（取材自微博）
春夏微博發言引討論。（取材自微博）

烏魯木齊大火引發中國「反封控」抗爭遍地開花，有學生自主發起「白紙革命」。29歲香港金像獎影后春夏也對此發言：「害，什麼都做不了的我們，只能在家裡跺腳掉眼淚」，想不到她的一番言論被中國網友放大檢視，讓她趕緊刪文，卻仍被截圖討論。

春夏最近似乎對於中國「嚴格封控」很有感，先是在影視博主下留言：「害，什麼都做不了的我們，只能在家裡跺腳掉眼淚」，對方感嘆回：「妳還是沒忍住啊」，她回應「沒關係」，還吐心底話：「因為感覺到某處有鐐銬然後就都繞遠而行，這樣的思維模式正是最可怕之處，沒有得到明確的規定和條令，就不自覺地絆正自己的言行，最可怕的也是這個，最可怕的是無形的牢籠。思想的牢籠、意識的牢籠，是自我放棄」。

春夏又感性說：「我覺得你在意和猜想他們發聲目的的瞬間，他們的努力就有意義了，發聲的某種目的就達到了。」然而她的發言引來不少網友負面批評，

更因事後PO文和留言都消失，遭網友罵：「煽動學生情緒，自己卻躲在家裡」、「幹嘛鼓動別人，覺得不合理自己上不就好了。」不過，也有人認為春夏身為公眾人物，能夠發聲已很勇敢，還有網友指出春夏可能不是刪文，而是「貼文因微博系統被隱藏」，掀起熱烈議論。

春夏2016年和天王郭富城主演電影「踏雪尋梅」，一舉斬獲富川電影節、香港電影評論學會大獎和香港金像獎最佳女主角獎，成為「三料影后」。

但春夏逐漸打開知名度時，卻被爆出黑歷史。據悉，作家饒雪漫籌拍電影「左耳」時，春夏為了爭取「黎吧啦」一角，寫了一封自薦信。她在裡面自曝曾暗戀過姨夫及媽媽的男朋友、和男朋友的朋友出軌、還偷錢送男友禮物等。饒雪漫將信件曝光後，引發許多爭議。

電影 香港 白紙革命

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