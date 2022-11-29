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「大博弈」演女強人獲讚 萬茜享受即興創作、拒搞人設

娛樂新聞組／綜合報導
萬茜在「大博弈」中的表演得到認可。（取材自微博）
萬茜在「大博弈」中的表演得到認可。（取材自微博）

現實主義題材劇「大博弈」日前開播，展現人性的複雜，對演員的表演也是很高的要求。實力派演員萬茜在劇中飾演錢萍，給觀眾留下深刻印象；萬茜表示，從編劇周梅森到導演韓曉軍，都在表演上給了她自由和充分的創作空間，讓她有很大收穫。

今晚報，萬茜在「大博弈」中飾演機械廠老廠長的女兒錢萍。她在重返機械廠後，成為新廠長孫和平（秦昊飾）的左膀右臂。萬茜說，吸引她參演該劇的重要原因是故事寫得好，「在改革開放的時代背景下，劇中所有人物在面對不同立場和不同商業展望時，作出了不同的選擇，這是人與人之間的交鋒。…我認為，錢萍是一個紐帶或者定海神針一樣的存在。」

萬茜在劇中的多段表演得到觀眾認可。比如她和扮演老廠長的杜源一起衝進火場搶救生產線的戲分，不僅拍得驚心動魄，也讓人看出了父女情深。萬茜透露，「大博弈」劇組的創作氛圍很好，大部分場景都是實景拍攝。

「那場救火戲我們是在一個廢棄工廠裡拍攝的。從火場出來時，我的那雙鞋已經完全黢黑，鞋跟都掉了。我們在走戲的時候開玩笑說，『這麼爛的鞋非要給我穿上，是不是怕我順走你們廠裡的財產』。這句話是劇本裡沒有的，但說完以後我們都覺得特別好、很適合這場戲。錢萍離開時說了一句，『我才不要你們北機的財產』，不僅能體現父女情感，也能體現兩人身處不同陣營的人物關係。」萬茜說。

這樣的即興表演，在「大博弈」的拍攝中有很多。萬茜透露：「導演在表演上給了我們充分的自由和空間。有時候，一場戲的主題、內容全部走完了以後，導演也不會喊停，我們就接著演。」

談及自己的演藝道路，萬茜表示：「我一直在嘗試一些新的東西，去挑戰一些之前沒有碰過的東西，這是我作為演員的一個夢想。真的不需要給自己搞什麼人設和標籤，感受生活的煙火氣，真實地活著，認真工作就行。」

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