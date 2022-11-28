周星馳曾寫歌 歌詞「天邊的她」洩舊情？

周星馳曾創作歌曲「無敵」，不少人猜測80個字的歌詞，道出他多年的心聲。（取材自微博）

港星周星馳 的電影 作品很多，也曾創作過歌曲。2016年上映的「美人魚」，周星馳除了擔任導演 、編劇及製片，也創作主題曲「無敵」，而且曲詞皆由他一手包辦，不少人認為80個字的歌詞，道出星爺多年來的心聲。

香港01報導，周星馳自90年代初暴紅，經典作品多不勝數，是港產片史上舉足輕重的人物，這首「無敵」也許就是星爺的心聲，以他今時今日的地位，雖然已退居幕後多年，依然號召力十足，後人難以超越，以「無敵」來形容絕不為過。

今年「奔六」的周星馳仍然單身，多年來有不少傳聞指他難相處、知心好友不多，歌詞中提到寂寞與空虛，在周星馳身上出現也不足為奇，最可圈可點的一句「躲在天邊的她」，究竟那個她是誰呢？不少人猜測躲在天邊的話，應該是已不在人世的人物，不禁聯想到舊愛羅慧娟。

雖然周星馳跟羅慧娟未曾公開承認過戀情，但二人為舊情人已是公開秘密，當年因為朱茵介入而令雙方不歡而散，不過盛傳周星馳對於跟羅慧娟未能開花結果而耿耿於懷多年，更視對方為一生摯愛，因此至今依然未婚，而電影作品中某些角色及情節更是為了羅而設計安排，孰真孰假無人得知，但就增添了浪漫感覺。

「無敵」歌詞

無敵是多麼 多麼寂寞

無敵是多麼 多麼空虛

獨自在頂峰中 冷風不斷的吹過

我的寂寞 誰能明白我

無敵是多麼 多麼寂寞

無敵是多麼 多麼空虛

躲在天邊的她 可不可聽我訴說

我的寂寞 無盡的寂寞