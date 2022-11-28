蔡少芬一家五口棄上海豪宅 搬回香港居住

蔡少芬一家被傳已搬回香港居住。（取材自微博）

女星蔡少芬（Ada）近年於內地發展順利，去年更舉家移居上海，不過有消息指她一家五口於月前上海解封後，已放棄上海的豪宅搬回香港 。日前她在社交網上載了多張一家人到大嶼山郊遊的照片，留言寫道：「其實開心好簡單，最緊要好玩！」

綜合媒體報導，蔡少芬一家月前隨着上海解封後已經搬返香港，當時就有地產經紀將她的上海豪宅在網上放租，並指蔡少芬一家剛剛搬走，租客 可以立刻入住。

據悉，蔡少芬在上海所住的翠湖天地御苑位於市中心優越地段，單位屬於複式設計，面積達324平方米（約3487.5平方呎），共四房、兩廳、四衛，屋內裝修豪華，總體是現代簡約風格，大廳空間非常闊落，大露台亦十分搶鏡，每間房都設落地窗。張晉之前亦曾拍片公開屋內環境，非常舒適。

其實蔡少芬一家很早就搬回香港了。9月12日，蔡少芬曬出與陳法蓉的合照，那時候她的IP地址還是在上海。9月17日，蔡少芬曬出自己的慶生照，IP地址已經變成了香港。

在離開上海之前，蔡少芬一家也把住的豪宅出租了。蔡少芬在內地居住多年，從小房子也慢慢換到了大豪宅。如今蔡少芬連房子都出租了，估計這短時間應該不會再返回上海居住了。