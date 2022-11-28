平行時空劇接地氣 「在你的冬夜裡閃耀」超療癒

喬欣在「在你的冬夜裡閃耀」中失業又失戀，沒想到遇到平行時空。（取材自微博）

她29歲，失業又失戀，原本想回家鄉拿拆遷款，沒想到遇到火流星引發磁暴，被送往平行時空……。由喬欣、馬思超領銜主演的平行時空題材劇「在你的冬夜裡閃耀」將平行時空劇情設定與東北地域文化元素相結合，打造了一場奇幻愛情之下的治癒之旅，播出後反響不俗。

羊城晚報報導，「在你的冬夜裡閃耀」以喬欣飾演的主角鄭達前在火車站遇到火流星為分界，呈現了兩個時空的兩種命運。在第一時空中，設計師鄭達前是個在大城市打拚的小白領：工作上，她認真負責，卻被領導「公報私仇」調崗；愛情上，她被渣男劈腿，更被對方索要房租；親情上，媽媽打電話通知她，自己要再婚了；友情上，昔日好友四散東西，男閨密要拋下她去國外結婚。

該劇在第一時空的敘事尾聲巧妙安排了一段相遇情節，為第二時空的故事埋下伏筆。

「在你的冬夜裡閃耀」雖然引入「平行時空」的概念，但本質上還是一部溫情現實主義劇，質樸的親情、友情、愛情在其中交織。

導演 田宇表示：「我喜歡拍家庭戲。中國家庭雖說看上去質樸簡單、大同小異，但實際上，每個家庭都有酸甜苦辣、是是非非。這種或是一地雞毛，或是和睦友善的家庭故事，最有中國味道。」

在對日常生活的刻畫中，該劇放大了親情元素的呈現。在第一時空中，鄭達前的父親欠下外債，導致整個家庭破碎，成為鄭達前心中的傷。多年後，鄭達前錯過了與父親的最後一面。在第二時空中，鄭達前彌補了這個遺憾，也見到了父親的另一面。

「在你的冬夜裡閃耀」的家庭氛圍呈現到位，部分得益於選角。鄭達前的爸爸鄭英俊由任帥飾演，他演過「父母愛情」裡的老丁；媽媽龔小琴由劉丹飾演，她是爆款劇「開端」裡的「鍋姨」。兩人均突破了此前戲路，表演自然流暢。

田宇透露：「劉丹、任帥是哈爾濱人，還是『發小』，喬欣也是哈爾濱人，他們組成了一個正經的哈爾濱三口之家，氛圍非常好。」

該劇對於愛情的刻畫同樣不乏生活細節。鄭達前和慕子李是「歡喜冤家」模式，在毫無掛礙的溝通中慢慢萌生依賴，乃至鍾情。鄭達前的父母是典型的老夫老妻，明明惦記對方，但話到嘴邊，就忍不住開罵。米藍、慕子希這對姐弟戀CP，小心翼翼地彼此暗戀，帶著羞澀的甜蜜。田宇說：「我希望我拍的劇裡的『糖』是有趣味的。」