吳亦凡獄中好慘？ 爆身材狂瘦精神差

吳亦凡被爆在獄中精神狀態非常差，身材暴瘦。（取材自Instagram）

32歲加拿大 籍藝人吳亦凡 涉強姦、聚眾淫亂案一審被重判13年附加驅逐出境，消息曝光後引發網友熱議，日前有娛記爆料吳亦凡在獄中的狀態，指其精神狀態非常差，身材暴瘦。

蓋飯娛樂報導，有媒體表示在吳亦凡入獄後精神狀態一直很差，這種狀態一直持續到6月份才有好轉，而好轉的原因則是吳亦凡得到有關自己審判的消息。據爆料，6月時吳亦凡的律師對他表示會得到輕判，沒什麼大事，在得知該消息後吳亦凡的狀態好了不少，不過最終還是被判了13年。

獄中的吳亦凡依舊和都美竹「鬥爭」著，並放話自己不會放過都美竹，還會繼續告她。據悉，當時剛入獄的吳亦凡還有女朋友網紅小怡同學」，在獄中吳亦凡還是可以通過律師與外界交流，該娛記表示吳亦凡經常通過律師給女友帶信、帶話。

雖然這些消息真假難辨，但依舊引發網友熱議，更有人嘲諷道「坐牢也要談戀愛」。

25日，吳亦凡數罪併罰，最終被判有期徒刑13年，也就是說現年32歲的吳亦凡，出來後就已經45歲了，而因吳亦凡本身為加拿大國籍，所以還外加了驅逐出境的判決。

該判決下發後，很多網友依舊對此有著疑問，對此幾位專業律師做出了回答，透露出吳亦凡的服刑地是在北京 ，在服刑結束後才會被驅逐出境。