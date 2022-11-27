被吳亦凡拖累 「青簪行」播出無望 投資方損失3億

由吳亦凡、楊紫主演的「青簪行」開拍之初備受期待。（取材自微博）

吳亦凡 被判刑消息一傳出，騰訊視頻大戲「青簪行」被形容「徹底涼了」。

綜合媒體報導，在吳亦凡被逮捕前，他與人氣女星楊紫主演的劇集「青簪行」備受期待，在網上引來不少話題度，但自從其涉罪被拘留後該劇集就傳出播映無期，網上卻多次屢傳劇集有望死灰復燃，更傳出由男星林更新頂替吳亦凡作出補拍，畢竟該劇投資 方下了巨資拍攝，據傳投資了3億人民幣（約4186.9萬美元），長達8個月拍攝時間，可以說用盡了人力財力，絕對是一部大製作，製作方當然不願放棄該劇。

「青簪行」集數為60集，一度傳出可能用AI換臉，也有傳找人救火補拍，人選為陳飛宇、張彬彬，但被否認。隨著吳亦凡罪行確定，除非刪光男主角戲分，完全不露臉才有可能播出。

據了解，「青簪行」講述女官黃梓瑕的愛恨情仇，以及唐朝皇家 驚心迷案，原本劇情以女主角為中心，卻傳出吳亦凡團隊不滿戲分太少，當時逼得劇組只能大幅度修改楊紫的戲，增加吳亦凡的男主角戲分。

審判結果一出爐，不少網友都認定該劇集應該石沉大海，徹底播出無期，畢竟吳亦凡過去曾參與的影視作品、音樂作品、綜藝等都遭到封殺，估計劇集播出無望。