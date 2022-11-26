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吳亦凡騙少女過程公開 她爆：加了微信就問哪年哪月生

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吳亦凡騙少女細節公開：加了微信就問哪年哪月生

娛樂新聞組／即時報導
中國法院25日宣判吳亦凡有期徒刑13年，附加驅逐出境。(取材自微博)
中國法院25日宣判吳亦凡有期徒刑13年，附加驅逐出境。(取材自微博)

在中國發展的加拿大籍藝人吳亦凡涉嫌強姦罪的案件，中國法院25日宣判吳亦凡有期徒刑13年，附加驅逐出境。吳亦凡事件告發人、網紅都美竹26日開直播與網友互動，透露她被吳亦凡騙的細節，原來吳是透過微博號去尋找心儀的女生。

綜合媒體報導，都美竹在直播中表示：「他有一個微博號，然後天天刷微博，因為我一直在北京學藝術嘛，他可能就是刷到我了，他就跟他那個女經紀人說，去把她弄來啊怎麼怎麼樣，然後那個女經紀人呢就會跟我聯繫，他用這種同樣的方式，聯繫了好多女孩子。」

當聯繫上了就互相加微信好友，都美竹表示：「加了微信之後就問你，你是哪年哪月生的呀？你身高體重多少呀？你有沒有談戀愛呀？然後就問這種問題，一開始我沒覺得不對勁，我以為這種情況應該是簽公司要了解的，常規操作吧。但後來真的細思極恐，就感覺他問這些可能都是為了後面做準備的，真的很恐怖。」

正因為吳亦凡透過女經紀人去聯繫，這個動作讓都美竹沒有起疑心，她最終赴約：「因為當時是一個女生跟我講，就他的那個經紀人跟我講，我們兩個單獨見面，她說的單獨就是我和她兩個女生見面，根本就不會考慮到會有任何危險性嘛，所以我才去了。去了之後發現是一個騙局，大家一定要防範意識。」

這件事情相隔了許久時間終於有結果，也讓都美竹感到開心：「今天我好開心，終於能出來講話了，之前是不能說任何跟這個有關係的。」而她也在微博發長文表示，「正義雖遲但到」，同時感謝中國法制幫助她：「我很感謝中國的法制，不會放過任何一個罪犯，即使他是大明星。」

網紅都美竹開直播透露她被吳亦凡騙的細節。（取材自微博）
網紅都美竹開直播透露她被吳亦凡騙的細節。（取材自微博）

吳亦凡 微博 微信

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