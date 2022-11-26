MIRROR紅館意外 舞者集體發聲提5訴求曝2大問題揭黑幕

香港男團MIRROR今年7月紅館開場發生重大螢幕墜落砸傷舞者重大意外事故。（取材自Instagram）

香港 男團MIRROR今年7月28日在香港紅館開唱發生巨型螢幕墜落砸傷舞者的事故，意外發生至今三個月，25日有表明是參與演唱會的舞者們透過Instagram發聲，揭發當時從演唱會前期到正式執行時兩大問題，包括「表演者、舞台機關及特效綵排時間不足」、「台機關於綵排及演出期間屢次出現機械故障、損害及延誤，直接危害演出人員人身安全」，更透露其實在事故發生前3天（7月25日）就有舞者因升降舞台出狀況受傷送醫。

24舞者們集體發聲，表示雖然事故仍在調查中不便做出更多回應，但他們希望藉著披露這些資訊，讓主辦方、大眾能重視問題，改善行業生態，日後表演者能在更安全的環境下工作。舞者們也提出5大訴求，包括：

一、主辦方對外披露其獨立調查報告，增加事故透明度。 二、調查小組同時調查綵排入台等前期狀況，真正了解災難發生的前因後果。 三、藝人管理公司就事故出面回應，承擔媒體位置，不要再讓同為受害者的Mirror成員承受輿論壓力。 四、業界未來為舞台安全議題作出根本性改變。 五、邀請表演行業相關人士聯絡我們，共同思考我們在自己的位置上可以有甚麼實質行動帶來改變。

舞者們痛心直言付出了沉重代價，「讓悲劇不再重演，希望再也沒有人要經歷我們走過的地獄，沒有人需要體會我們心中的悲痛。」

而男團MIRRO因事故面對外界輿論壓力，舞者文中表示成員們也是事件受害者，「我們相信同為受害者的Mirror成員亦是同樣。作為當時和我們一起站在同一個舞台上表演的藝人，他們在身心靈上和我們承擔著同樣的風險。事實上這場災難可以發生在我們當中的任何一個人身上；或許不期而然地留意上空的這個自然反應會從此烙印在我們往後的餘生裡。」