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張蘭8酸大S夫妻 網：這種婆婆好可怕

娛樂新聞組╱綜合報導
張蘭暗酸S家被網友整理出八個酸哏。(取材自微博)
張蘭暗酸S家被網友整理出八個酸哏。(取材自微博)

汪小菲開戰大S，媽媽張蘭加入戰局為兒添彈藥，直播賣貨暗酸前媳婦大S與其現任老公具俊曄，大陸「狐場大拷問」整理出張蘭近期直播間對S家的八個酸哏，網友看了紛紛直呼「怎麼這麼好笑」，更稱「汪的媽媽都比汪（小菲）硬氣」。

噓！星聞報導，網上整理出的八哏包括：

1.模仿具俊曄打碟，旁邊男主播吃飯，說軟飯得橫吃，問他有沒有養老金。

2.用牛仔褲改包，因為具俊曄送大S的禮物之一是自己穿過的褲子改的包。

3.用眼線筆在手指上畫了戒指、表，說過日子嘛，就要學會精打細算。

4.畫了一頭豬，指著後腿說一定抱大腿。

5️.畫滷蛋，點了很多黑點，旁邊又畫了蒼蠅，說這個滷蛋是不長毛的，是黑了心的壞蛋，蒼蠅就喜歡叮這種蛋。

6️.畫床墊，床墊上面又畫了個滷蛋，拿出綠茶放在旁邊。

7️.嘴裡咬著繩子切滷蛋，又拿出了兩瓶綠茶，說是絕配。

8️.賣「手撕滷蛋」組合，賣兔頭（禿頭），說可以坐在床墊上吃。

許多網友對張蘭的言行，紛紛表示「笑死了」、「蘭姐真牛」、「老太太威武了，比兒子強百倍」，不過也有網友直問「有教養嗎」、「沒有人覺得這種婆婆很可怕嗎？為什麼大家還能覺得好笑，這種行為不像是在霸凌嗎？然後大家在旁邊看戲叫好」、「有點太超過了」。

而有網友則稱張蘭不愧是商人，「不僅懂流量密碼，還會製造流量密碼。」

不過張蘭連日來開酸S家兼直播賣貨，似乎連兒子汪小菲都受不了，發文怒斥：「請各位直播的人不要再利用我們吃人血饅頭了，老子不富裕，但也不靠這個掙錢。」隨後又秒刪。

大S 具俊曄 汪小菲

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