名字也敏感？ 王心凌「星星」復播變「彩雲」

由阿Sa（左起）、王心凌、阿嬌、吳謹言和黃小蕾參錄的陸綜「星星的約定」，時隔2個月將改名「彩雲下的我們」後復播。(取材自微博)

王心凌 參加陸綜「乘風破浪的姐姐3」人氣火爆，衍生出綜藝「星星的約定」，由王心凌、阿Sa、阿嬌 、吳謹言和黃小蕾五位姐姐參與錄製，9月16日首播後以「介質（硬碟）為由」，第二集緊急停播，近日傳出12月將復播，節目名稱卻改為「彩雲下的我們」，讓網友納悶「名字也能敏感？無語」。

近日芒果TV招商消息曝光，「星星的約定」節目改名「彩雲下的我們」，主題也從「姐姐重聚出遊，體驗當地風情」，轉變成「尋找真我、治癒內心」的環保相關。

豈料，此番改動讓期待綜藝的網友們大感失望。紛紛留言「名字改成這樣也太土了」、「若是因為名字而不能播，那也太誇張了」、「希望不要被改得面目全非」、「期待值下降好多。」

為了符合節目推廣環保的調性，吳謹言和黃小蕾日前已再次到雲南補錄畫面，節目還邀請「披荊斬棘的哥哥」成員擔任飛行嘉賓嘉賓，例如首集請到鄭愷和汪東城，之後還有吳克群和張棟樑等，雖補陸、更名的謎之操作讓網友傻眼，但也不少網友表示「能播就行」、「期待播出，名字無所謂」。