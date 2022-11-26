出軌了？最美妃子富二代夫摟嫩妹上酒店

張嘉倪與老公買超。 (取材自微博)

女星張嘉倪因演活「延禧攻略」最美妃子順嬪再創演藝事業巔峰，但老公買超（買鏡宇）被狗仔「攝影 劉大錘」拍到與一名年輕女子回酒店，還摟上女方腰部，疑似出軌了？網友一開始猜女方是曾參加「青春有你」第二季的練習生葛鑫怡，葛鑫怡發文「人在家中坐，鍋從天上來」闢謠，隨後網友再猜女子是年約20歲的北電女大生，而女大生、買超目前皆未發聲，張嘉倪則於稍晚發文「愛得起。放得下」，疑似對此回應。

狗仔劉大錘跟拍買超多日，發現他背著張嘉倪偷吃，與朋友聚會後回酒店休息，深夜2點左右一名美女搭車到酒店找他，他親自下來帶人上酒店，還溫柔地幫忙提東西，再伸手摟著女方，互動相當親暱。

不過有網友好奇張嘉倪與買超是否早已離婚，還翻出張嘉倪今年5月祝福買超生日快樂時的用詞，寫著「彩虹是微笑的臉，感恩過去的快樂時光有你相伴！生日快樂」，當時便有微博 名為「人魚秀」網友留言「怎麽不說將來，看著感覺跟離婚了似的」，如今買超摟妹上酒店，其他網友紛紛指「人魚秀」是預言家。

張嘉倪演出「又見一簾幽夢」女主角「汪紫菱」成名，後續又出演「新還珠格格」、「宮鎖珠簾」、「花開半夏」等劇，更是夯劇「延禧攻略」中的「順嬪」鈕祜祿沉璧，她2014年生日時接受買超的現場求婚，2015年結婚，婚後育有兩子。