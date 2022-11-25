吳亦凡不只涉性侵「偷逃稅」追繳並罰6億人民幣

吳亦凡。（取材自Instagram)

中國男星吳亦凡 去年7月因為涉嫌性侵 未成年少女，遭到北京 警方逮捕，關押看守所多月後，25日上午一審判決結果出爐，他數罪併罰總共遭判13年有期徒刑，附加驅逐出境。北京市稅務部門更揭露他偷逃稅，被追繳併罰款6億元人民幣(約8392萬美元)。

經查，吳亦凡在2019年至2020年期間，採取虛構業務轉換收入性質虛假申報、通過境內外多個關聯企業隱匿個人收入等方式偷逃稅款0.95億元人民幣，其他少繳稅款0.84億元人民幣。

北京市稅務局第二稽查局依相關法律法規規定，對吳亦凡追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計6.00億元人民幣。其中，對其虛構業務轉換收入性質虛假申報偷逃稅款的部分處4倍罰款計3.45億元人民幣；對其隱匿個人收入偷逃稅款的部分處5倍罰款計0.42億元人民幣。

日前，北京市稅務局第二稽查局已依法向吳亦凡送達稅務行政處理處罰決定書。

官媒「中新社」也發文評論吳亦凡事件，批判他的負面行為，「明明遵紀守法是做人的最低底線，卻不知道從什麼時候開始，竟然成為對『流量』們的高標準高要求」，然而這次對吳亦凡的判決，彰顯了司法的公平正義，「星途過於順遂的他，在粉絲的控評、資本的吹捧下迷失自我，喪失道德底線，自認有資源、有流量、有人脈，以至於接連觸犯法律。」

文章內另外補充，吳亦凡從頂級明星，成為階下囚，無疑是對影視圈的警惕，「明明遵紀守法是做人的最低底線，卻不知道從什麼時候開始，竟然成為對『流量』們的高標準高要求。」該文並強調，明星們一定要學藝先學德，做戲先做人。在高收入、無數的掌聲與鮮花背後，明星們只有發自內心敬畏法律，敬畏工作，敬畏觀眾，演藝事業才能一帆風順，「心存僥倖，以身試法，必將換來慘痛代價。」