吳亦凡強姦罪等共判13年 都美竹激動發聲：終於等到了

北京市朝陽區人民法院一審公開宣判藝人吳亦凡犯強姦、聚眾淫亂罪，一審被判13年附加驅逐出境。(取自中華網)

在中國發展的加拿大籍藝人吳亦凡 涉嫌強姦罪的案件，中國法院今天宣判吳亦凡有期徒刑13年，附加驅逐出境。去年爆料吳亦凡「酒桌選妃」、「性侵未成年」的網紅都美竹也發文：「終於等到了！」

今年32歲的他，若服滿刑期出獄將已45歲；北京 律師稱，擁有外籍身分的吳亦凡，需服刑完再被驅逐出境。

都美竹才剛在上周過20歲生日，沒想到時隔一周就獲知加害者已經被重判，25日在判決曝光沒多久後，便在微博 發文表示「終於等到了！」，並且附上三個哭臉符號。都美竹之前大爆吳亦凡酒桌選妃、誘奸未成年少女，北京警方介入調查後，吳亦凡便以涉嫌強姦罪刑事拘留，隨後更宣告北京朝陽區檢察院正式批准逮捕吳亦凡，當時都美竹得知消息後，在粉絲群內留言「終於，感謝朝陽公安，他們真的特別特別好，謝謝你們，我們都好好的」。

去年7月31日，吳亦凡因涉嫌強姦罪，被北京市朝陽公安分局刑事拘留；同年的8月16日，北京市朝陽區人民檢察院在官方微博發布，經依法審查，對「犯罪嫌疑人吳某凡以涉嫌強姦罪批准逮捕」。

據北京法院官方微博「京法網事」通報，今天上午，北京市朝陽區人民法院一審公開宣判吳亦凡強姦、聚眾淫亂案，對吳亦凡以強姦罪判處有期徒刑11年6個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑1年10個月，數罪並罰，決定執行有期徒刑13年，附加驅逐出境。

據中新網，北京市兩高律師事務所高級合夥人王璞表示，吳亦凡需服刑完畢，再被驅逐出境。根據《刑法》第35條的規定：對於犯罪的外國人，可以獨立適用或者附加適用驅逐出境。

據公開資訊，吳亦凡出生名李嘉恆，華裔加拿大人，生於廣東省廣州市，中國歌手及演員。曾以藝名Kris在南韓出道，前南韓男子組合EXO成員及分隊EXO-M隊長；2014年後轉往中國發展。2021年因涉嫌強姦案被刑事拘留、批准逮捕並在中國遭全網封殺。