古天樂鐵血私生活 日吃1餐睡4小時

古天樂宣傳電影「明日戰記」。（取材自微博）

52歲香港天王古天樂擔任製作人的科幻電影 「明日戰記」，已成為香港影史上首部賣破8000萬港幣（約1024萬美元）票房的亞洲電影，如今將於12月2日在Netflix上線。古天樂為了宣傳，日前透過視訊接受台灣媒體訪問，因久未見，被問到目前身體狀況，順便幽默澄清先前誤傳他快死的假消息，直呼：「我還沒死啊！」

古天樂為拍攝「明日戰記」身穿30多磅（約13公斤）裝甲和機器人對打，因而曾在網路上傳出他「右半邊身體麻痺且神經壞死」，他表示，在新聞報出後，接到了不少關心電話，但他笑著澄清：「我只是壓住我的神經線比較痛一點，要做手術 ，如果不做，他（醫生）說『沒問題的、做一個普通人我覺得不用做手術的』，但是有機會拍打戲嘛，會比較危險一點，所以有時間就去做吧。」其實也可以靠著冰敷、吃止痛藥解決，接著他再強調：「我還沒死啊！」

目前傷勢沒有後遺症，他說：「頸椎問題我已經做完手術了，已經換了鈦金屬，沒有問題的、非常好，如果不換可能往後拍動作戲會比較辛苦，現在沒事了，完全康復。」

而古天樂在影視圈付出這麼多年，堅定表示沒想過退休 ，隨後再度提到誤傳的死訊，開玩笑說：「只要你們不要報導我差不多死了，我應該沒問題的。」他接著回答：「從來沒有想過要退休。現在聽到有些年輕人比較喜歡躺平的方法去生活，但是我不是，我比較喜歡工作。」比起休假去玩，他坦言更愛工作。

古天樂提到就算平常不拍戲，他也喜歡在家看電影、想劇本，「如果真的要工作可能去公司開會、拍戲，其實我的生活都是環繞一個電影去產生出來的，所以我覺得我從來都不會（想）退休的，其實做創作是有一個好處的，無論你體力怎麼樣，但是你想東西是不會停下來的，我也會一直做下去不會退休的。」他透露現在每天只吃一頓飯平均睡4小時，而他排解壓力的方法就是不斷增加壓力。