「我最愛的家人」 用愛化解矛盾

全員實力派陣容保證演技水準，傅晶依然驚艷。（取材自微博）

家庭情感劇「我最愛的家人」正在央視熱播，該劇講述女主角林海燕在經歷兩段婚姻後，用真誠和愛化解一家人心結與矛盾的故事，由傅晶、楊錚、陶紅等人主演。

新快報報導，劇中，林海燕（傅晶飾）和佟鐵軍（楊錚飾）是一對青梅竹馬的戀人。然而，佟鐵軍在工作時意外捲進一場事故，為了救他，林海燕無奈嫁給陳要武（黃勐飾）。新婚沒幾天，陳要武醉酒摔死，留下一個老母親和前妻的一兒一女。此時，林海燕發現自己懷孕了，她無奈跨入了第二段婚姻……時光如梭，林海燕步入中年，佟鐵軍也回到了家鄉，原本平靜的日子再掀波瀾。在揭開孩子身世之謎後，林海燕用真誠和愛化解塵封往事裡積累下的矛盾，也為自己爭取了幸福的權利。

據報導，傅晶憑藉2002年在都市情感劇「拿什麼拯救你，我的愛人」中出演「祝四萍」一角被觀眾所認識，這兩年出演的「如果歲月可回頭」、「獵狐」、「嚮往的生活」也收穫不錯的反響。這次在「我最愛的家人」中，她詮釋的林海燕獨立、勇敢、博愛，相信也會帶給觀眾新的驚喜。

此外，劇中傅晶也有兩個好「對手」。其中，「婆婆專業戶」王麗雲再次出演「惡婆婆」——林海燕第一任丈夫的母親魯大英。魯大英討厭這位兒媳婦，婚後不停地製造麻煩，在兒子去世後，又想辦法趕走海燕。然而，當魯大英中風 病倒後，全家的生活重擔又落回海燕身上。