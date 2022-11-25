我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

「我最愛的家人」 用愛化解矛盾

娛樂新聞組／綜合報導
全員實力派陣容保證演技水準，傅晶依然驚艷。（取材自微博）
全員實力派陣容保證演技水準，傅晶依然驚艷。（取材自微博）

家庭情感劇「我最愛的家人」正在央視熱播，該劇講述女主角林海燕在經歷兩段婚姻後，用真誠和愛化解一家人心結與矛盾的故事，由傅晶、楊錚、陶紅等人主演。

新快報報導，劇中，林海燕（傅晶飾）和佟鐵軍（楊錚飾）是一對青梅竹馬的戀人。然而，佟鐵軍在工作時意外捲進一場事故，為了救他，林海燕無奈嫁給陳要武（黃勐飾）。新婚沒幾天，陳要武醉酒摔死，留下一個老母親和前妻的一兒一女。此時，林海燕發現自己懷孕了，她無奈跨入了第二段婚姻……時光如梭，林海燕步入中年，佟鐵軍也回到了家鄉，原本平靜的日子再掀波瀾。在揭開孩子身世之謎後，林海燕用真誠和愛化解塵封往事裡積累下的矛盾，也為自己爭取了幸福的權利。

據報導，傅晶憑藉2002年在都市情感劇「拿什麼拯救你，我的愛人」中出演「祝四萍」一角被觀眾所認識，這兩年出演的「如果歲月可回頭」、「獵狐」、「嚮往的生活」也收穫不錯的反響。這次在「我最愛的家人」中，她詮釋的林海燕獨立、勇敢、博愛，相信也會帶給觀眾新的驚喜。

此外，劇中傅晶也有兩個好「對手」。其中，「婆婆專業戶」王麗雲再次出演「惡婆婆」——林海燕第一任丈夫的母親魯大英。魯大英討厭這位兒媳婦，婚後不停地製造麻煩，在兒子去世後，又想辦法趕走海燕。然而，當魯大英中風病倒後，全家的生活重擔又落回海燕身上。

陶紅則在片中飾演林海燕第二段婚姻裡的「大姑子」馮戰花。原本與林海燕是同事兼好友的馮戰花，在得知海燕將成為弟媳婦後，姐妹情經歷了別樣的考驗。陶紅此次可謂是本色出演，她飾演的機械廠勞模馮戰花，雖然性格很溫柔，但愛恨分明，面對工作、家庭所帶來的問題，她的原則性很強。

惡婆婆專業戶王麗雲在劇中飾演的婆婆又是一個難纏的狠角色。（取材自微博）
惡婆婆專業戶王麗雲在劇中飾演的婆婆又是一個難纏的狠角色。（取材自微博）

中風

上一則

BTS接連入伍 Jin籲歌迷別來送 下個當兵是他

下一則

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

延伸閱讀

為移植的腎臟取綽號 席琳娜撇捐腎好友挨轟

為移植的腎臟取綽號 席琳娜撇捐腎好友挨轟
不是捐腎好友 席琳娜透露用「他」為移植來的腎臟取名

不是捐腎好友 席琳娜透露用「他」為移植來的腎臟取名
故宮文物「碗」被打破後 處理態度才是關鍵

故宮文物「碗」被打破後 處理態度才是關鍵
楊爍攜手侯勇唱響「麓山之歌」 譜重工發展史

楊爍攜手侯勇唱響「麓山之歌」 譜重工發展史

熱門新聞

90歲的胡楓（左）和88歲的羅蘭（右）終於走在一起。（取材自微博）

90歲胡楓演唱會求婚 88歲羅蘭點頭終成眷屬

2022-11-20 02:20
汪小菲持續在微博暴走。(取材自微博)

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

2022-11-21 12:13
汪小菲和大S的甜蜜已成往事。（取材自微博）

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

2022-11-24 00:04
張蘭汪小菲一起買貨賺錢。（取材自微博）

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

2022-11-21 23:41
吳奇隆離婚後口不出惡言，也大方付贍養費。（取材自微博）

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

2022-11-22 03:59
汪小菲（右）和大S已經形同撕破臉。圖／摘自微博

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

2022-11-21 10:09

超人氣

更多 >
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯
紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光
汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了

汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了
紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打