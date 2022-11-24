我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節剩菜一堆吃不完 美食家：燉湯最棒

美爆發史上最嚴重禽流感 恐續「推升蛋價」

汪小菲暴走後首直播「床上驚見1女」網瘋傳是張穎穎

噓！星聞 即時報導
汪小直播畫面中出現一女子且女子還出聲，畫面全程被錄下放上網，引發網友熱議。(取材自微博)
汪小直播畫面中出現一女子且女子還出聲，畫面全程被錄下放上網，引發網友熱議。(取材自微博)

汪小菲近日遭爆料積欠大S逾500萬生活費，他21日在微博上暴走，一連發了23條微博，砲火猛烈。事隔才4天，汪小菲北京時間25日凌晨突然開啟直播，豈料直播時卻突然出現一名女子的聲音，該女子說完話後汪小菲立刻將直播中斷，網友們紛紛瘋猜該女子就是張穎穎。

汪小菲凌晨1點多突然開直播，直播時汪小菲躺在床上，還將房間的燈調暗，灰暗中看得出他身後坐著一名女子，正當汪小菲在與網友們聊天說到「好幾萬人呢已經」，約莫15秒後床後方的女子便說了句「我在呢我在」，汪小菲則故作鎮定地說「現在正在通話呢！不說話了」，隨即聽到「啪」的一聲疑似是汪小菲遭女方拍打了一下，直播畫面隨即中斷，全程直播僅短短9分鐘就收場。

畫面今天在微博上瘋傳，網友們紛紛痛罵汪小菲是「豬隊友」，「彷彿氣死張蘭他就能當家了似的」、「張蘭好不容易把口碑扭轉過來，汪小菲一出現又回到從前」、「這麼搞孩子媽，不就是為了張三兒和賣貨嗎，正常」、「張蘭一個人就能X翻s家，但是加上汪小菲就不好說了」、「扶不起的阿斗，慫包兒子」、「張穎穎也是個拖後腿的，這個時候就不要說話啊」；也有網友認為這是汪小菲故意的，「感覺他故意的，就想幫前妻挽回輿論導向」。

此外，有網友出面替汪小菲說話，直指畫面中並非汪小菲的聲音，但有網友隨即拿出汪小菲在凌晨直播的證據打臉。

汪小菲 微博 北京

上一則

港姐冠軍迷姦片流出？林鈺洧「一看就知不是我」已報警

延伸閱讀

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了

汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了
汪小菲緋聞女友張穎穎疑參戰 噴「S家噁心、貪婪」

汪小菲緋聞女友張穎穎疑參戰 噴「S家噁心、貪婪」
汪小菲道歉又刪文 大S發6點聲明護親友

汪小菲道歉又刪文 大S發6點聲明護親友

熱門新聞

90歲的胡楓（左）和88歲的羅蘭（右）終於走在一起。（取材自微博）

90歲胡楓演唱會求婚 88歲羅蘭點頭終成眷屬

2022-11-20 02:20
汪小菲持續在微博暴走。(取材自微博)

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

2022-11-21 12:13
張蘭汪小菲一起買貨賺錢。（取材自微博）

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

2022-11-21 23:41
汪小菲和大S的甜蜜已成往事。（取材自微博）

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

2022-11-24 00:04
吳奇隆離婚後口不出惡言，也大方付贍養費。（取材自微博）

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

2022-11-22 03:59
汪小菲（右）和大S已經形同撕破臉。圖／摘自微博

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

2022-11-21 10:09

超人氣

更多 >
評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡
黑五搶折扣 8類商品不急買

黑五搶折扣 8類商品不急買
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
9月賭城之旅轉溫哥華 被加海關沒收17萬 台客追回有望

9月賭城之旅轉溫哥華 被加海關沒收17萬 台客追回有望
影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯