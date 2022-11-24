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戲說從頭／陳凱歌兒演天才 「點燃我，溫暖你」甜虐交織

記者陳慧貞╱綜合報導
「點燃我，溫暖你」張婧儀(左)、陳飛宇上一秒發糖，下一秒開虐。(圖：LINE TV提供)
「點燃我，溫暖你」張婧儀(左)、陳飛宇上一秒發糖，下一秒開虐。(圖：LINE TV提供)

星二代陳飛宇、95後小花張婧儀主演的陸劇「點燃我，溫暖你」，改編自人氣網路小說，高CP感及流暢又令人痛快劇情，開播即獲好評如潮，堪稱年末黑馬。關鍵字更是頻頻衝上微博熱搜，觀看熱度強勢霸榜陸網，主演人氣水漲船高，微博漲粉突破百萬，不少網友笑稱在演藝圈打滾多年的陳飛宇「終於要火了」。

身為名導陳凱歌、知名女星陳紅的兒子，陳飛宇星途備受矚目，在「點燃我，溫暖你」當中，他飾演程式天才「李峋」，孤傲高冷的學霸角色設定，一出場就碾壓所有頂尖學生及業界人士，光芒銳不可擋。

近來劇情揭開他的悲慘身世，先是父親早亡，後來為籌措母親癌症醫藥費，不惜幫同學作弊慘遭退學，但正當他重新站起，與心愛女友朱韻(張婧儀飾)創業、互許終身，迎向美好未來之際，親姊卻遭仇家設計，不幸車禍身亡，加上好兄弟背叛，為復仇鋃鐺入獄。

「點燃我，溫暖你」上一秒發糖，下一秒開虐，讓不少觀眾大呼：「真的太令人心痛了！」

而為了更貼合角色形象，陳飛宇將頭髮漂成金色，角色入獄後又剃成寸頭，表示代表「李峋」人生不同階段；他認為全劇最挑戰的部分，還是職場演繹，畢竟現實中自己仍是在學大學生，無職場經驗，所以詮釋上較困難。

張婧儀是周迅經紀公司旗下藝人，身高168公分的她不算矮，不過站在188公分的陳飛宇旁邊，還是有20公分萌萌身高差，她讚陳飛宇可愛善良、真摯帥氣，只是因為對手演員個子高，「我經常要踩箱子(墊高)，因為太矮了。」

陳飛宇為了復仇入獄，將髮型剃成寸頭。(圖：LINE TV提供)
陳飛宇為了復仇入獄，將髮型剃成寸頭。(圖：LINE TV提供)

微博 車禍 癌症

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